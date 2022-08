Lenzburg 1972 Als der erste Einwohnerrat gewählt wird, das Bahnhofsgebäude fällt und die Telefonzentrale international wird Aus 36 Männern und vier Frauen setzt sich der erste Einwohnerrat von Lenzburg zusammen, es dominiert der Freisinn. Dies vor 50 Jahren, als erstmals mehr als 8000 Personen in der Stadt leben.

1972 tut sich etwas am Bahnhof Lenzburg. Das alte Bahnhofsgebäude hat ausgedient und muss einem Provisorium weichen. Screenshot Lenzburger Neujahrsblätter

Der 31. Oktober 1971 ist ein historischer Tag für die Stadt Lenzburg. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 2410 Ja- zu 338 Nein-Stimmen heissen die Einwohnerinnen und Einwohner die neue Gemeindeordnung gut – und damit die Einführung eines Einwohnerrats.

Für die Parteien heisst das: Auf in den Wahlkampf. Im «Lenzburger Neujahrsblatt», in welchem auf das Jahr 1972 zurückgeblickt wird, heisst es dazu: «Die Parteipräsidentenkonferenz, an welcher sämtliche sechs Ortsparteien vertreten sind, beschliesst, die Wahlwerbung für die Einwohnerratswahlen vom 4. Juni auf ein vernünftiges Mass einzuschränken.» Was genau das bedeutet, wird nicht weiter erläutert. Dafür wird aber klar, wessen Wahlkampagne offenbar am erfolgreichsten war. Der erste Lenzburger Einwohnerrat setzt sich zusammen aus 15 Mitgliedern des Freisinns, zehn der Sozialdemokraten, sechs der Bürgerpartei, vier der CVP sowie drei der EVP. Als «unter ferner liefen» bezeichnet der Autor im «Neujahrsblatt» die Tatsache, dass der «Landesring» (aufgelöst 1999) sowie das «Team 67» (heute nur noch in Baden aktiv) je einen Sitz ergattern. Letztere mit einer reinen Frauenliste; die Partei stellt damit eine der vier Frauen, die Einsitz im 40-köpfigen Rat haben.

Die erste Sitzung findet am 6. Juli statt; als erster Präsident wird Dr. Albert Marti (FP) gewählt, Vize wird Paul Ernst (SP). An der Novembersitzung dann gleich ein ganz grosser Brocken: Das Budget. Und zwar kein gewöhnliches, wie dem Eintrag vom 21. November zu entnehmen ist. Erstmals überschreitet es die Zehn-Millionen-Grenze. Zehn Millionen Franken im Jahr 1972 entsprechen laut dem Rechner des Landesindex der Konsumentenpreise im Jahr 2022 rund 28 Millionen Franken. Und noch ein Rekord wird vor 50 Jahren gebrochen: Die 8000-Personen-Marke wird erstmals geknackt, 8040 Einwohnerinnen und Einwohner hat die Stadt (heute sind es rund 11'000).

Der Bahnverkehr im Wandel

«Das letzte Stündlein für den Lenzburger Bahnhof hat geschlagen. Heute werden die Abbrucharbeiten am Hauptgebäude in Angriff genommen», so lautet der Eintrag zum 17. April 1972. Über zwei Jahre später, am 3. Oktober 1974, der grosse Umzug: «Die alte Schalterbaracke hat ausgedient, die Schalteranlagen, Gepäckaufgabestelle, Wartsäle und Personalräume des neuen Bahnhofs werden in Betrieb genommen, ebenso der Rangier-Funkturm und wenige Tage später auch der Kiosk.» Nochmals ein Jahr später geht feierlich – unter anderem mit einer Ansprache von Bundesrat Willi Ritschard – die Heitersberglinie in Betrieb, die auch für Lenzburg von grosser Bedeutung ist.

Aber zurück ins Jahr 1972, in dem offenbar das Manöver am Jugendfest auf der Kippe steht. «Die Kadettenkommission führt unter den Eltern eine Umfrage durch, ob die Freischarenmanöver beibehalten werden sollen oder nicht», lautet der Eintrag für den 16. Februar. Im März die Erleichterung: 187 Eltern sagen Ja, nur 27 Nein. In diesem Jahr wird der Jugendfestbatzen eingeführt, der an die austretenden Schülerinnen und Schüler verteilt wird.

Im Jahr der historischen Ereignisse folgt gleich noch eines. Vom 25. bis am 28. Februar früh am Morgen sind die Gemeinden Lenzburg, Niederlenz, Schafisheim, Staufen, Ammerswil und Hendschiken von der Aussenwelt abgeschnitten – telefonisch zumindest. Der Unterbruch muss sein, um die neue Telefonzentrale in Lenzburg in Betrieb zu nehmen. Zehn Millionen Franken kostet die Zentrale, die es ihren Nutzerinnen und Nutzern nun erlaubt, «sich in fast alle Staaten Europas sowie nach Kanada, den USA und Japan selbst durchzuwählen». Das erste Auslandsgespräch geht nach Deutschland. Am einen Ende der Leitung ist der Bürgermeister von Tiengen, am anderen Stadtammann Hans Theiler.