LEGA’20 stellt 70 Berufe der Region ins Schaufenster

Seit Jahren schon bemängelt Erich Renfer, Präsident des Gewerbevereins Lenzburg und Umgebung, die Situation auf dem Ausbildungsmarkt und weibelt für den dualen Bildungsweg. Händeringend sucht das Gewerbe leistungsstarke Schüler für eine gewerbliche Lehre. Der Gewerbeverein setzt alle Hebel in Gang, um diese Entwicklung zu stoppen. In Zusammenarbeit mit den Schulen in der Region werden alljährlich Schnuppertage in Betrieben im Einzugsgebiet durchgeführt. «Goforwork» heisst das Projekt.

Jetzt knüpft der Gewerbeverein Lenzburg und Umgebung an die erfolgreiche Schnuppertag-Kampagne an und lanciert ein neues Projekt, um die Schuljugend für eine Berufslehre zu gewinnen. Die Lenzburger Gewerbeausstellung (LEGA’20) vom 30. Oktober bis zum 1. November 2020 soll zusätzlich als Plattform für eine Berufsschau (Goforwork@lega) genutzt werden. Das Ziel ist ehrgeizig: «Wir wollen siebzig verschiedene Berufe vorstellen, die man in der Region lernen kann», sagt Jörg Kyburz, Geschäftsleiter des Gemeindeverbands Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS).

Beim LLS laufen die organisatorischen Fäden für die Berufsschau zusammen. Seit kurzem ist das Anmeldefenster für Firmen und Branchenverbände offen. Die ersten Anmeldungen sind bereits eingegangen, sagt Kyburz zufrieden. Nebst Ausbildnern hätten sich auch Berufsverbände interessiert gezeigt und angemeldet. Mit dem Baumeisterverband Aargau wird ein wichtiger Player in der dualen Bildung anwesend sein. «Vielerorts hat man erkannt, dass alles Menschmögliche getan werden muss, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken», sagt Kyburz.