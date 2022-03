Lebensraum Erhält die Region Lenzburg-Seetal eine Integrationsfachstelle? Die Zusammenarbeit beim Thema Integration mittels einer Fachstelle wird im Kanton bereits von mehreren Verbänden praktiziert. Auch beim Lebensraum Lenzburg Seetal wird das Thema diskutiert. Viele sehen für ihre Gemeinde aber keinen Bedarf.

Die aktuelle Sitzung des LLS fand in der Gemeinde Dintikon statt. Fritz Thut

Der Verband Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) diskutierte an der Sitzung vom Mittwochabend eine neue Möglichkeit der Zusammenarbeit: die Gründung eine Integrationsfachstelle (RIF). Anstoss der Diskussion war eine Anfrage der Gemeinde Seengen vor rund einem Jahr. Die regionalen Integrationsfachstellen übernehmen im Auftrag der am Verbund beteiligten Gemeinden und des Kantons verschiedene Aufgaben im Bereich Information, Beratung und Zusammenleben.

Die anfallenden Kosten werden aufgeteilt: Der Kanton übernimmt 60 Prozent der Personalkosten und die Gemeinden 40 Prozent. Voll vom Kanton übernommen werden die Kosten für die Koordination der Freiwilligenarbeit im Asylbereich. Wie viel ein Projekt für die Region des LLS kosten würde, wäre nach einer Bedarfsabklärung klar.

Eine Betreuung vor Ort wird sehr geschätzt

Die Anwesenden standen dem Projekt positiv gegenüber, brachten aber auch Zweifel an. So argumentierte Katja Früh, Frau Ammann von Staufen, dass die Integration in Staufen besser laufe, so näher der Bezug sei. «Mir wäre es lieber, wenn jemand direkt vor Ort wäre, damit wir die Bedürfnisse kennen und direkt handeln können.» Auch Katharina Engeler, Frau Ammann von Ammerswil war dieser Meinung. «Auch wir nehmen die Integration eins zu eins wahr. Ich weiss nicht, wie viele Freiwillige sich in Ammerswil melden würden.»

In Beinwil am See war eine Fachstelle bereits im vergangenen Jahr ein Thema, aufgrund einer Anfrage von «impuls zusammenleben aargauSüd». «Wir haben uns damals dagegen entschieden, da wir keinen Bedarf gesehen haben», sagte der Beinwiler Ammann Peter Lenzin. Bei einem Ausländeranteil von rund 17 Prozent habe die Gemeinde nur wenige Personen, die Unterstützung benötigen. «Diese werden von der Kanzlei mit Hilfe von Freiwilligen betreut.»

Ob eine neue RIF gegründet wird, ist noch nicht entschieden. «Ich würde vorschlagen, dass die Informationen innerhalb der Gemeinden nochmals diskutiert werden. Danach kann abgeklärt werden, ob es Gemeinden gibt, die Interesse haben, zusammen in die Konzeptphase zu gehen», sagt LLS-Präsident und Lenzburger Stadtammann Daniel Mosimann.

Auch in Zukunft keine Parolen zu kantonalen Abstimmungen

Ebenfalls diskutiert wurde, ob der LLS für kantonale Abstimmungen eine Parole fassen soll. Dies geschah in der Vergangenheit bei der Abstimmung zum Knoten Neuhof. Der Vorschlag von Jeanine Glarner, Frau Ammann von Möriken-Wildegg wurde jedoch grossmehrheitlich abgelehnt. Dies auch mit der Begründung, dass die Gemeinderäte an den LLS-Sitzungen nicht als Einzelpersonen auftreten, sondern ihre Gemeinden vertreten.