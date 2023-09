Dürrenäsch Das ehemalige Armenhaus zog am «Erzähltal» die Besucherinnen und Besucher an Im Höchweidhuus konnte man anlässlich des diesjährigen Erzähltals herrlich in Erinnerungen schwelgen.

Erzähltal-Anlass im Höchweidhus. Bild: zvg/zvg

Einst war es ein Armenhaus, dann ein Bürgerheim. Heute bietet das Höchweidhus in Dürrenäsch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine sinnvolle Beschäftigung und ein Zuhause. Auch Tiere leben hier und werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern liebevoll umsorgt. Seit 2020 ist das Höchweidhus mit seiner prächtigen Aussicht vom Verein Katzenhübel gepachtet; Eigentümerin ist die Gemeinde Dürrenäsch.

Dieses Jahr war das frühere Armenhaus Station des «Erzähltals». In der herausgeputzten Scheune neben dem Wohnhaus nahmen über 70 Personen Platz und wurden vom grossen Insieme-Chor More than Voices freudig empfangen. Der Geschäftsführerin, Cynthia Cavazzutti, war es gelungen, zum Thema «Geschichten vom Armenhaus zum heutigen Höchweidhus» ehemalige Pächter und Bewohner für das Erzählpodium zu gewinnen.

Erzähltal-Anlass im Höchweidhus. Bild: zvg/zvg

Ihre kurzweiligen Episoden aus den vergangenen Jahrzehnten liessen die Anwesenden in die raueren und einfachen Lebensgewohnheiten von früher eintauchen. Alte Geschichten lebten untermalt von Fotos wieder auf, Erinnerungen wurden geteilt und manches war sicher auch alteingesessenen Dürrenäschern unbekannt. Auch ein jetziger Bewohner nahm auf dem Podium Platz und erzählte vom heutigen Leben im Höchweidhus.

Erzähltal-Anlass im Höchweidhus. Bild: zvg-zvg

Bekannte Insassen und unvergessliche Dorforiginale wurden in Erinnerung gerufen. Menschen mit einem besonderen Verhalten oder «Mödeli», wie es so schön hiess, gehörten schon immer zum Bild von Dürrenäsch. Manche Ereignisse und sorgten für spontanes Gelächter im Publikum. Auch brachten die Erzählungen die Veränderungen von damals zu heute derart exemplarisch an den Tag, dass man sich von der damaligen Einfachheit verständnislos in die regulierte Zeit von heute hinein katapultiert vorkam. Nichtsdestotrotz ist der Verein Katzenhübel, der das Höchweidhus seit April 2021 betreibt, voller Tatendrang und ist bestrebt, den Ort zu einem vielseitigen Bauernhof mit sinnhaften Tätigkeiten für behinderte Menschen zu entwickeln.

Das Höchweidhus in Dürrenäsch. Bild: Anja Suter

Die beliebte Veranstaltung «Erzähltal» wird von den Gemeinden des Regionalplanungsverband aargauSüd getragen. Dieses Jahr konnten vom 14. bis zum 17. September an insgesamt zwölf Standorten im Wynen- und im Seetal – und sogar in Pfeffikon LU – Geschichten genossen werden. Der Direktor der Justizvollzugsanstalt Lenzburg, Marcel Ruf, sprach übers Altwerden hinter Gittern, der ehemalige Swissair-Angestellte Martin Widmer erinnerte an den Flugzeugabsturz in Dürrenäsch vor 60 Jahren, in Birrwil konnte man mehr über Holzschnitzelheizungen erfahren und in Boniswil war die Strohindustrie zu Gast im Sandmeierhaus.

Da steckt viel Herzblut drin. Und deshalb ist zu hoffen, dass das Erzähltal auch kommendes Jahr wieder stattfinden kann, obschon es nicht einfacher wird, Sponsoren, helfende Hände und Botschafter zu finden.