Am Samstagabend, kurz vor 18 Uhr und damit wenige Minuten vor Schluss, betraten die letzten Kunden die Vianco-Arena in Brunegg. Auch sie hoffen noch auf ein Schnäppchen am ersten Betty-Bossi-Lagerverkauf in der Geschichte des Unternehmens.

Fünf Tage hat der Verkauf gedauert. "Die geschätzte Besucherzahl von Dienstag bis Samstag beträgt mehr als 10'000", sagt Betty-Bossi-Sprecherin Viviane Bühr. "Der Lagerverkauf hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen."

Während die Schnäppchenjäger am ersten Tag an der Kasse bis zu zwei Stunden warten mussten, sei es in den nächsten Tagen nur noch am Morgen zu einen Ansturm gekommen, danach hätten sich die Besucher über den ganzen Tag verteilt. Anhand der Autokennzeichen gehen die Betty-Bossi-Mitarbeiter davon aus, dass Kundinnen und Kunden aus der ganzen Schweiz nach Brunegg gepilgert sind.