Das weite Kundennetz und der Wunsch nach Platz für Wachstum führten das kleine Unternehmen nach Rupperswil. «Der Verkehr in Regensdorf führte zu vielen Verspätungen bei Auslieferungen. Auf der Suche nach einer Alternative sind wir dann in Rupperswil fündig geworden. Der nahe Autobahnanschluss ist ideal für uns», sagt der Sprecher. «Dank der guten Verkehrslage können wir in Zukunft auch Kunden im Wallis beizeiten erreichen.»

Das Sortiment von Asil Frisch umfasst über 300 Produkte. Lieferanten sind etwa die in Deutschland auf Halal-Produkte spezialisierten Nahrungsmittelhändler Demka und Egetürk. Weitere Lieferungen kämen aber auch aus Dänemark oder Holland nach Rupperswil. Für den Start im Prodega-Gebäude fehlt jetzt noch die Baubewilligung für ein grosses Kühllager. Wenn alles klappt, werden dort statt Glückwunschkarten bald Weichkäse und Knoblauchwurst eingelagert.

Und um Missverständnissen vorzubeugen: «Einen Rampenverkauf wird es nicht geben, die Räume dienen ausschliesslich der Lagerung», sagt der Sprecher. Bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen auch bleibt: Seit der Gründung im Jahr 2009 steht bei Asil Frisch und Food nun bereits der vierte Umzug an.

«Das Unternehmen ist seit dem Anfang stets gewachsen. Aktuell haben wir in Regensdorf Lagerräume mit ungefähr 300 Quadratmetern. In dem neuen Lager in Rupperswil hätten wir auf einen Schlag fünfmal mehr Platz. Wir sind also zuversichtlich, dass wir in Rupperswil länger bleiben werden», sagt der Sprecher von Asil Frisch und Food.

Froh ist man auch bei Transgourmet, dem Besitzer von Prodega: «Wir freuen uns, mit Asil Frisch und Food eine Absichtserklärung unterzeichnet zu haben und hoffen natürlich, in den leerstehenden Räumen nun bald wieder einen Mieter empfangen zu können», sagt ein Transgourmet-Sprecher.