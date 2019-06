Für den Verwaltungsrat kommt das miserable Ergebnis nicht überraschend. «Die negative Entwicklung hatte sich im Verlaufe des vergangenen Jahres abgezeichnet. Daraufhin hat der Verwaltungsrat reagiert und umgehend Korrekturmassnahmen eingeleitet», erklärt der «Länzerthus»-Verwaltungsratspräsident auf Anfrage. Tatsächlich hatte das Alters- und Pflegeheim in Rupperswil im letzten Jahr für durchzogene Schlagzeilen gesorgt: Im Frühling wurde die Eröffnung des Neubaus gefeiert. Total investierte die von den Gemeinden Rupperswil, Auenstein, Hunzenschwil und Schafisheim getragene Alters- und Pflegeheim Länzerthus AG 42 Millionen Franken in Neu- und Umbauprojekte.

Das Geschäftsjahr 2018 des «Länzerthus» kommentiert Verwaltungsratspräsident Roland Huggler im kürzlich publizierten Jahresbericht so: «Hinter uns liegt wohl das schwierigste Geschäftsjahr, welches ich als langjähriges Mitglied des Verwaltungsrats bisher erlebt habe.» In der Folge schrieb das Alters- und Pflegeheim im letzten Jahr einen Verlust von total über 1,8 Millionen Franken. Dies, obwohl der Betriebsertrag um 339'000 Franken hatte gesteigert werden können. Dank der ausserordentlichen Entnahme von 1,2 Millionen Franken aus dem Baureservefonds resultierte schliesslich noch ein Minus von gut 600'000 Franken.

Personalkosten 33 Prozent höher

Auf die positiven Meldungen kam es im Herbst zum Eklat und zur Trennung vom damaligen Geschäftsführer Claudio Leasi. «Innerhalb relativ kurzer Zeit waren Organisationsstrukturen aufgebaut worden für ein Haus in dreifacher Grösse wie das ‹Länzerthus›», so Huggler. Es ist denn auch der Personalaufwand, welcher die mit Abstand grösste Abweichung in der Jahresrechnung gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Verglichen mit dem Abschluss 2017 waren diese Ausgaben um satte 2,3 Millionen Franken auf 9,2 Millionen Franken angestiegen. Das macht ein Plus von einem Drittel innerhalb eines Jahres. Der vom Verwaltungsrat eingesetzte Interimsleiter Hans Bürge hat die Exzesse korrigiert und die Organisation wieder gestrafft. Dabei wurde eine ganze Hierarchiestufe gestrichen. Laut Huggler greifen die Massnahmen. «Im Mai schrieb das ‹Länzerthus› wieder eine schwarze Null.»

2018 betrug die Bettenbelegung im «Länzerthus» 87 Prozent gegenüber einer vollen Auslastung im Vorjahr. Die Differenz sei im Zusammenhang mit dem Neubau entstanden, als man mit Blick auf den Umzug ins neue Gebäude die Bettenkapazitäten nicht ganz ausgeschöpft habe, erklärt Huggler. Hinzu kommt, dass die neue Demenzabteilung die Erwartungen nicht zu erfüllen vermochte und mangels Nachfrage bereits nach einem halben Jahr wieder geschlossen werden musste.

Im Zuge dieser Vorkommnisse hat Roland Huggler das Verwaltungsratspräsidium übernommen; zuerst ad interim. An der kürzlich stattgefundenen Generalversammlung wurde er fest gewählt. Er will das Amt jedoch nur als Übergangslösung ausüben. Und zwar deshalb, weil man Verwaltungsratspräsidium und Geschäftsleitung nicht gleichzeitig neu besetzen wollte. Ab August übernimmt Patrizia Steinacher aus Küttigen die Betriebsführung.