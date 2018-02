Wer schon mal bei Pasquale Ferrara in seiner Trattoria zu Tische sass, weiss, dass man die Speisekarte gar nicht erst zu studieren braucht. Spätestens dann nämlich, wenn der Chef in seiner pechschwarzen Küchenmontur persönlich vor einem steht, mit strahlenden Augen, temperamentvoll gestikulierend und mit blumigen Worten von seinen Tagesspezialitäten spricht, die nur in seinem Kopf und auf keinem Papier existieren, ist sowieso alles wieder anders: Kaum ein Gast, der sich in einem solchen Moment Pasquales Charme entziehen kann. Spätestens jetzt realisiert man: Hier ist die sprichwörtliche Italianità zu Hause.

Auch jetzt leuchtet es in seinen Augen, wenn der Mann über seine Leidenschaft spricht: Die mediterrane Küche, und zwar genau so, wie er es schon als kleiner Bub bei seiner Mamma in Sant’Arcangelo in der Basilikata im Süden Italiens gelernt hat. Der Speiseplan der Familie war diktiert von den Erzeugnissen, die der kleine Bauernhof hergab. «Ich bin in ganz einfach Verhältnissen aufgewachsen», erzählt Ferrara. Mammas Maxime ist heute auch die ihres Sohnes. Was im «alten Landgericht» auf den Tisch kommt, ist einfache und authentische Kost, gewürzt mit dem Spirit von Mamma, hochwertig veredelt.

Behutsam, ja fast zärtlich streicht Pasquale Ferrara über die verschiedenen Gemüse vor sich auf dem Tisch. Das Holzkistchen ist üppig gefüllt und quillt fast über. «Ganz frisch vom Markt«, sagt er stolz. Gleichermassen sprudelt es nur so aus ihm heraus, welche Köstlichkeiten er damit seinen Gästen in die Teller zaubern will: Die Artischocken serviert er zu einem Stück Fleisch oder Fisch. Cima di Rapa wird als Beilage serviert oder zu einer feinen Sauce verarbeitet. Die Pilze verfeinern ein Nudelgericht. «Die Zutaten kommen frisch in die Pfanne und dann direkt auf den Tisch», sagt Ferrara. Mit der regenerierenden Küche hat der Süditaliener nichts am Hut. Als erste Handlung habe er die entsprechenden Geräte aus der Landgericht-Küche verbannt, erzählt er lachend.

Hausgemacht und nach Art von Mamma ist zu Ferraras Label geworden: Herz und Heimatverbundenheit, kombiniert mit Fachkenntnis. Nach seiner Lehrzeit führten ihn die Wanderjahre nach Deutschland, später in die Schweiz und in den Aargau. Dabei hat er nicht immer den Kochlöffel geschwungen – war jedoch immer in der Gastroszene tätig. Dabei geisterte stets der Traum von «etwas Eigenem» in seinem Kopf herum.

Dicke Familienbande

Das historische Haus, das spezielle Ambiente des «alten Landgerichts» in Lenzburg und Pasquale Ferrara: Das passt perfekt. Da haben zwei sich gefunden, die sich ursprünglich nicht gesucht haben, die vom Schicksal jedoch zusammengeführt worden sind. Fügung nennt man das wohl. Das war vor drei Jahren.

In dieser fast wundersam anmutenden Geschichte spielen zwei weitere Personen eine Schlüsselrolle: Unternehmer Harry Naef, der Ferraras vielseitiges Talent erkannte, und Ferraras Bruder Michele. Er kam aus Italien in die Schweiz und brauchte einen Job. Eine Verpflichtung für den Bruder, sind doch unter Süditalienern die Familienbande besonders eng geknüpft. Naef und Ferrara, mit der Nomcom AG inzwischen Geschäftspartner geworden, zögerten nicht lange, als das «alte Landgericht» zur Pacht ausgeschrieben wurde. Dann stellte sich jedoch heraus: Ferraras arbeits- und kostenintensive Liebhaberküche verträgt sich nicht mit dem Pachtzins für das «alte Landgericht». Also haben die beiden Geschäftspartner die Liegenschaft mitsamt fünf Wohnungen vor einem Jahr kurzerhand gekauft. «Die Rechnung sollte am Schluss für alle aufgehen», sagt Gastgeber Ferrara und schmunzelt.

«Roter Smaragd»

«Ich habe tausend verrückte Ideen, die viel Arbeit geben und die niemand machen will.» Also macht Pasquale Ferrara es halt selber. Zusammen mit seiner Familie: Frau, Bruder und Neffe. Selbst der Internetauftritt ist Familiensache. Geschäftspartner Harry Naef wirkt in diesem Familienverbund zumindest ein bisschen exotisch. Seine Aufgabe sei hinter den Kulissen, und das sei gut so, sagt er.