Kunstrasen auf Kosten eines Spielplatzes: Nun protestiert die Initiatorin

Die Lenzburger Fussballer müssen sich gedulden, bis sie zum ersten Mal auf dem Kunstrasen kicken können. Die Realisation des neuen Fussballfeldes auf dem Sportplatz Wilmatten zieht sich hin. Das Baugesuch musste wegen des «Aprikosen-Falles» verlängert werden. Zudem hat der Vogelschutzverein Einwendung erhoben. Er will, dass vom Baumbestand, der als Nistplatz für die Vögel dient, möglichst viel erhalten bleibt, heisst es auf Anfrage bei der Stadtverwaltung. Für die trotzdem wegfallenden Bäume soll mit einer ökologischen Massnahme ein Ausgleich geschaffen werden. Laut Auskunft der Stadtverwaltung ist vorgesehen, den Kunstrasen «je nach zeitlichen Verfahrensabläufen» im dritten Quartal dieses Jahres zu erstellen.

Das geplante Bauvorhaben hat auch Myriam Schläpfer auf den Plan gerufen. Sie hat festgestellt, dass ein Teil des Abenteuer-Spielplatzes dem neuen Kunstrasenfeld geopfert wird. Schläpfer steht auf dem Grundstück und zeigt auf die Bauprofile, die aus dem Boden ragen. Eines steckt mitten im Sandkasten. «Der Spielplatz soll tatsächlich zu Gunsten des Fussballfeldes redimensioniert werden», sagt Schläpfer und schüttelt verständnislos den Kopf. «Der Fussballklub soll den Kunst­rasen erhalten. Dagegen spricht gar nichts», sagt sie, «doch nicht auf Kosten der Kinder, die keine Lobby haben.»

Spielplatz Wilmatten ist Ersatz für Spitzcheri

Myriam Schläpfer, ehemalige Kindergärtnerin und Einwohnerrätin, kann durchaus als Mutter des Wilmatten-Spielplatzes bezeichnet werden.

Nachdem der Abenteuerspielplatz Spitzcheri bei der Schulanlage Angelrain vor 15 Jahren weichen musste, hat Schläpfer, die damals für die EVP im Einwohnerrat sass, auf der politischen Ebene mächtig Druck gemacht und nicht lockergelassen, bis ein gleichwertiger Ersatz da war. «Hier in den Wilmatten, zwischen dem Sportplatz und dem Aabach, haben wir nach langem Suchen einen idealen Platz gefunden: ein naturnaher Freiraum mit einfacher Infrastruktur und bescheiden erschlossen, mit Bäumen und Büschen. Mit viel Platz für wildes Spielen.» Gemeinsam von Stadt und Elternverein geplant und mit einfachen Spielgeräten ausgestattet, von der Spitzcheri gezügelt oder von Sponsoren geschenkt: So steht es auf dem Schild, das am Rand des Spielplatzes angebracht ist. Unzählige Freiwillige hätten damals beim Bau mitgeholfen, weiss Schläpfer. Der Spielplatz wurde im Rahmen der Stadtrechtsfeierlichkeiten im August 2006 eingeweiht. Für den Unterhalt ist der städtische Werkhof zuständig.

Spielplatz wird 250 Quadratmeter kleiner

Der Zaun neben dem Spielfeld müsse um 2,5 Meter nach Westen versetzt werden, heisst es auf Anfrage bei der Stadtverwaltung. Die Verschiebung des Zauns erfolge auf Grund der geltenden Vorschriften für Fussballfelder. Die Böschung mache ein Ausweichen auf die Ostseite unmöglich.

Der Spielplatz ist von dieser Massnahme direkt tangiert, wie die Bauprofile zeigen. Das heute 3260 Quadratmeter grosse Spielgrundstück (inklusive Wald und Teilrasenfläche) wird mit den baulichen Anpassungen laut Auskunft der Stadtverwaltung um 250 Quadratmeter verkleinert. Der Sandkasten muss weichen. Auf der Stadtverwaltung heisst es, man werde die betroffenen Anlagen (Sandkasten) verschieben und Pflanzen wieder ersetzen. Der Baum beim Sandkasten bleibe bestehen.

Diese Antwort vermag Myriam Schläpfer nicht zufriedenzustellen. 250 Quadratmeter des Spielplatzes zu opfern, sei zu viel. Und sie kritisiert, dass weder Gesellschaftskommission noch Elternverein über das Vorhaben informiert worden seien. Wenn Schläpfer nun mit viel Verspätung auf diesem Weg ihren Protest deponiert, sagt sie, gehe es ihr «einzig um das Wohl der Kinder. Ihnen wird zunehmend weniger Platz zugestanden.»