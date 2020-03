Küchenchefin bei Tag, Tortenbäckerin bei Nacht: Wie eine Seonerin die Gourmetwelt aufmischt

Vorsichtig hebt Barbara Schütz die grau-schwarze Torte aus dem Karton. Die ungewöhnlichen Farben kamen durch den Kundenwunsch zu Stande. «Zu Beginn wusste ich, dass die Lieblingsfarbe des Geburtstagskinds Orange ist und es in der Musikbranche arbeitet», erzählt Schütz. Die Tortenbäckerin durchforstete daraufhin das Internet und suchte nach Musikthemen, die sich mit Creme und Fondant umsetzen lassen. «Ich habe dann nochmals nachgehakt, welchen Job das Geburtstagskind genau ausübt», sagt die 23-Jährige. «Es wäre ja blöd, wenn ich eine Gitarre als Motiv gewählt hätte, obwohl er damit gar nichts am Hut hat.» Da der Empfänger der Torte als Tontechniker arbeitet, baute Schütz ihm flugs ein Mischpult und Kopfhörer auf die Torte.

6 bis 15 Stunden für die Produktion einer Torte

Die Seonerin ist gelernte Köchin und arbeitet im Gesundheitszentrum «Zenith» in Hunzenschwil als Küchenchefin. Barbara Schütz backt seit ihrem achten Lebensjahr. «Ich stand am Freitagabend oft mit einer Freundin in der Küche, während unsere Kollegen unterwegs waren», so die Tortenbäckerin. Über die Jahre buk sie zahlreiche Torten für Freunde und Familien. Vor einem Jahr entschied sie sich die Firma «bakeyour­cake» zu gründen und Aufträge anzunehmen.

Mittlerweile ­kreiert sie mehrere Torten pro Monat. Bei der Gestaltung der Torten sind keine Grenzen gesetzt. «Am liebsten sind mir Aufträge, bei denen ich nicht viele Vorgaben habe», sagt sie. «Dann kann ich mich kreativ ausleben.» Für eine Torte benötigt sie 6 bis 15 Stunden, verteilt auf mehrere Tage. «Sowohl die Tortenböden als auch die Creme, die ich mache, lasse ich einen Tag ziehen. Das verbessert den Geschmack», so die Köchin. Auf den Geschmack legt die Küchenchefin grossen Wert: «Es bringt absolut nichts, wenn meine Kreationen gut aussehen aber schlecht schmecken.»

Ihre schönsten Torten stellt die Köchin auf Instagram. Über die sozialen Medien konnte sie ihren Kundenstamm stetig vergrössern. Inzwischen mietete Schütz sogar ein Kellerabteil für ihr Lager dazu, da in der heimischen Wohnung, in der sie mit ihrem Freund wohnt, nicht mehr genügend Platz ist. Den Partner der Tortenbäckerin stört es nicht, dass die Küche regelmässig zu einer kleinen Patisserie wird. «Wir haben beide unsere Hobbys und Leidenschaften. Wenn er in der Werkstatt an seinen Autos schraubt, schraube ich in der Küche an meinen Torten», sagt Barbara Schütz.