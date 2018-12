Wenn diese Steinbrocken sprechen könnten. Vor vielen tausend Jahren sind sie mit einem Gletscher durch die halbe Schweiz gereist und in der Gegend von Lenzburg zurückgelassen worden. Dort schlummerten die Findlinge in der Erde, bis sie von den Arbeitern gefunden wurden, die beim Knoten Neuhof ein Loch für den Tunnel ausheben.

Die Findlinge, die beim Tunnelaushub zum Vorschein gekommen sind, kommen nicht an die Grösse eines Römersteins heran. «Wir haben ungefähr ein Dutzend Steine gefunden», sagt Christian Brenner, Leiter Abteilung Tiefbau. «Die grössten haben einen Durchmesser von zweieinhalb Metern.» In wenigen Meter Tiefe sind sie von den Arbeitern entdeckt und mit dem Bagger ans Tageslicht gehievt worden.

Ein Überbleibsel des Gletschers

Auch bei den Bauarbeiten zu den Neubauten der Hero und der Kromer-Druckerei mussten zuerst Findlinge aus dem Weg geräumt werden. Bei beiden Gebäuden wurden die Steinbrocken auf dem Areal platziert.

Eine Augenweide sind sie meistens nicht und doch zollt man den Findlingen einen gewissen Respekt, sind sie doch ein Gruss aus einer Zeit, die so lange her ist, dass wir sie uns kaum vorstellen können. «Die Findlinge in unserer Region sind mit dem Reussgletscher gekommen», sagt der Lenzburger Geologe Hans-Peter Müller. In der Würm-Eiszeit, vor ungefähr 20'000 Jahren, lag Lenzburg am Ausläufer des Gletschers, der hier seine Passagiere ablud.