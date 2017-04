Viel Kot auf Wanderweg

Ein Krähenproblem gibt es auch in der Seetaler Gemeinde Beinwil am See. Im Tobel («Häxewäldli») nisten seit einigen Jahren Saatkrähen. Den Tieren gefällt es offensichtlich am Hallwilersee: Sie vermehren sich rasant: 2012 wurden 5 Nester gezählt, jetzt sind es bereits über 40. «Wir müssen deshalb eingreifen», sagt Gemeindeammann Peter Lenzin. «Die Tierwelt ist schön, aber die Kolonien wachsen zu stark, was immer grössere Probleme verursacht.»

Lenzin verweist auf zahlreiche Beschwerden aus der Bevölkerung, die bei der Gemeinde und beim Kanton eingehen. Nachbarn leiden unter dem Lärm der Vögel, Spaziergänger ärgern sich über Kot im Tobel. Weil durch das «Häxewäldli» ein offizieller und oft genutzter Wanderweg zum See hinunter führt, ist der Fussmarsch durch das Waldstück nicht immer angenehm.