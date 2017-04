Beinwil am See will nun durchgreifen und die Zahl der Krähen reduzieren. Der Gemeinderat spricht von einer «Krähenplage», auf der Gemeindeverwaltung sind Beschwerden eingegangen. Nachbarn leiden unter dem Lärm der Vögel, Spaziergänger auf dem Wanderweg durch das «Häxewäldli» ärgern sich über Kot am Boden. «Wir müssen eingreifen, die Kolonien wachsen zu stark», sagt Gemeindeammann Peter Lenzin.

Der Plan: Jäger sollen die Vögel abschiessen, was wegen der Grösse der Kolonie aufwendig ist. Gemeinderat und Jagdgesellschaft wollen deshalb den Kanton mit ins Boot holen – und setzen Druck auf: Sie haben die Bevölkerung vergangene Woche aufgerufen, sich bei der Sektion Jagd und Fischerei schriftlich über die Krähen zu beschweren – dies mittels «möglichst vieler Einzelbeschwerden». Gleichzeitig hat die Gemeinde den Kanton per Brief um Vorschläge für eine «nachhaltige Dezimierung» der Saatkrähenkolonie gebeten.

Kanton bietet Beratung an

Die Sektion Jagd und Fischerei kommt diesem Wunsch nun nach. «Wir bieten an, die Gemeinde Beinwil am See bzw. die Jagdgesellschaft vor Ort beratend zu unterstützen, um während der ordentlichen Jagdzeit ab 1. August bis 14. Februar Massnahmen ergreifen zu können», sagt Reto Fischer. «Jegliche Massnahmen gegen die Saatkrähen und deren Brut sind momentan aufgrund der Schonzeit nicht zulässig.»

In Beinwil am See sorgen die Abschusspläne indes für kontroverse Diskussionen. Nicht alle Nachbarn sind damit einverstanden, dass die Krähenkolonie durch Jäger dezimiert werden soll. Eine Frau, die seit über 20 Jahren in der Nähe vom «Häxewäldli» wohnt, schreibt der az: «Die Krähen haben mich noch nie gestört – auch nicht, wenn sie am Samstag um 7 Uhr das erste Mal ein wenig lauter werden.» Die Krähen gehören für die Frau in das Wäldchen und sollen dort bleiben dürfen. Sie hofft deshalb «auf etwas mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber der Natur».