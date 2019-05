Ein Sonntagnachmittag in Zürich Wiedikon: Michel Schürmann, Singer-Songwriter von «De Maa ohni Chopf», sitzt in einem Café und ist in eine Zeitungslektüre versunken. Sein Look passt zum Bild eines Frontmannes: leicht zerzauste Haare, Dreitagebart und Jeanshemd. Sein Drink jedoch nicht – ein hausgemachter Eistee. Den Vormittag hat der gebürtige Hunzenschwiler vis-à-vis des Cafés, in seinem Bandraum, verbracht. «Meistens setze ich mich einfach hin, spiele ein wenig Gitarre und habe so vielleicht eine Idee zu einem Lied», sagt Schürmann. Seit 2015 tritt er zusammen mit dem Bassisten Michael Herzig sowie dem Schlagzeuger Lorenzo Demenga als «De Maa ohni Chopf» auf. Drei Jahre, nachdem sie ihr erstes Album «Späckthal» veröffentlichten, erscheint heute das zweite Werk der Band, «Chrüzstross». Es wird auf Spotify, itunes und www.dmoc.ch veröffentlicht.

Das Trio besteht aus einer etwas ungewöhnlichen Konstellation: Einem 44-jährigen Aargauer Singer-Songwriter, einen etwa zehn Jahre jüngeren Zürcher Schlagzeuger und einen rund zehn Jahre älteren Berner Bassisten. Darauf angesprochen, meint Schürmann lachend, dass sie eben eine Generationenband seien. «Unser Bassist kommt ursprünglich aus der Punkszene, unser Schlagzeuger hat seine Wurzeln in der Popmusik, und ich liege irgendwo dazwischen. Wir sind sehr unterschiedlich, aber es funktioniert einfach.»

«Frohsinn» und Freiamt

Seine ersten musikalischen Schritte unternahm Schürmann mit dem E-Bass in der Oberstufe. Den Grossteil seiner Jugend verbrachte er in Hunzenschwil: «Dort gehörte meinen Eltern eine Beiz namens ‹Frohsinn›. Unsere Wohnung befand sich gleich über der Beiz. Die Kundschaft bestand meistens aus den Dorfbewohnern und Lastwagenfahrern», erinnert er sich. «Mich hat es schon relativ früh nach Zürich gezogen. Darum hat mein Aargauer Dialekt eine Zürcher Einfärbung. Doch den Beizersohn aus Hunzenschwil und die Freiämter Wurzeln der Mutter bringt man nie ganz aus mir weg», meint er schmunzelnd.