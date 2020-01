Konflikthaus wird Theaterplatz

In der Region ist die Begeisterung für das Theaterschaffen unter freiem Himmel in der Natur gross: Seit elf Jahren wird auf dem Staufberg Theater gespielt. Im Juni kommt das Stück «Ueli de Pächter 2020» zur Aufführung. In Seengen wurde im vergangenen Jahr der Verein Freilichttheater Seetal gegründet. Er plant ein Comeback des Theaterspiels im Hof von Schloss Hallwyl.

Am längsten Bestand hat das Landschaftstheater Lenzburg. Es feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. In seiner Jubiläumsaufführung widmet es sich Lenzburger Industriegeschichte und reiht sich ein in die Veranstaltungen zum kantonalen Themenjahr «Industriewelt Aargau». «Die Inszenierung ‹Sanatorium zum Feuervogel› unter der künstlerischen Leitung des Vereins der Flaneure nimmt Fährten der ­ehemaligen Seifenfabrik Lenzburg auf und lädt zu einer sinnlichen Reise durch Hygiene und Dreck», erzählt Thomas ­Passerini, Co-Präsident des Vereins Landschaftstheater Lenzburg. Am 28. August ist Premiere. Das Stück soll 14-mal gespielt werden.