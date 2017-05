Schon die Römer wussten, was sie an Lenzburg hatten: Die Nähe zu den Wasserwegen war taktisch gut und für eine ideale Verkehrsanbindung sorgten sie mit einer selbst gebauten Strasse. Die Überreste eines halbrunden Theaters bei der Autobahneinfahrt zeugt vom römischen Vicus Lindfeld. Und es gibt noch mehr Überbleibsel. In den Böden rund um das Lindfeld, das vom Autobahnzubringer durchquert wird, schlummern noch weitere Zeugnisse aus dieser längst vergangenen Zeit. Davon ist die Kantonsarchäologie überzeugt. Doch die Mittel sind beschränkt. «Auch wenn der Forschungsdrang gross ist, untersuchen die Archäologen nur, was gefährdet ist oder der Zerstörung anheimfällt», sagt Kantonsarchäologe Christoph Reding.

Wenn also auf einem Gebiet gebaut wird, wo mit Funden gerechnet werden kann, sind die Archäologen dabei. So auch auf dem Lind- und auf dem Hornerfeld, wo bald die Bauarbeiten für das kantonale Strassenprojekt A1-Zubringer beginnen. Für insgesamt 75 Millionen Franken soll hier gebaut werden, um dem Stau Herr zu werden. Kernstück ist ein neuer Tunnel, der Fahrer aus dem Bünztal durch den Knoten Neuhof leiten wird.

Richtplatz auf dem Hornerfeld

Mit verschiedenen Methoden können die Archäologen bereits vor Baustart prüfen, was sich im Erdboden befindet. Quer über das Hornerfeld wird eine neue Strasse – momentan Spange Hornerfeld genannt – gebaut, welche die Hendschikerstrasse und die Badenerstrasse miteinander verbindet. «Wir haben das Trassee der Strasse sondiert», sagt Archäologe Christoph Reding. Mit einem Bagger wurden an dieser Stelle etwa einen halben Meter tiefe Schlitze in den Acker gegraben, um herauszufinden, was im Boden steckt. «Aufgrund eines Flurnamens wissen wir, dass sich auf einer Erhebung auf dem Hornerfeld ein mittelalterlicher Richtplatz befunden haben soll.» Doch die Sondierung mit dem Bagger hat keine Skelette zutage gebracht. Das heisst nicht, dass die Archäologen falsch lagen. «Der Ackerbau kann vieles zerstören», sagt Reding. Das Hornerfeld ist immer noch von Interesse. «Wir werden den Bau der Strasse begleiten.»

Auf dem Lindfeld werden östlich des A1-Zubringers ebenfalls archäologische Funde möglich sein, wie Projektleiter Armin Rauchenstein vom Departement für Bau, Verkehr und Umwelt sagt. Wenn tatsächlich etwas zum Vorschein kommt, etwa die Reste einer Mauer, Ziegel oder Tonscherben, müssen die Bauarbeiten unterbrochen werden. So schreibt es das Gesetz vor.

Der römische Vicus, der aus Ermangelung einer schriftlichen Nennung schlicht Lindfeld genannt wird (siehe Box unten), befindet sich knapp zehn Kilometer südwestlich des einstigen Legionslagers Vindonissa im heutigen Windisch. Während Vindonissa militärisch geprägt war, könnte es sich beim Vicus Lindfeld um ein religiöses Zentrum gehandelt haben. Womöglich befinden sich noch unentdeckte Reste von sakralen Bauten rund um den A1-Zubringer.

Theoretisch können die Archäologen sich beim Graben so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen. Können die Grabungen das Bauprojekt verzögern? «In der Bauphasenplanung sind Unterbrüche beziehungsweise eine längere Bauzeit für die entsprechenden Phasen eingeplant», sagt Rauchenstein. Doch bevor überhaupt mit den Arbeiten begonnen werden kann, gibt es noch einiges zu tun: «Als nächstes steht das Landerwerbsverfahren mit den betroffenen Grundeigentümern an», sagt Rauchenstein. «Parallel dazu wird die Submission der Hauptarbeiten vorbereitet.» Von August bis November 2017 findet die Ausschreibung statt. Schliesslich soll im April 2018 mit den Bauarbeiten begonnen werden können, die Bauzeit wird gemäss Rauchenstein rund dreieinhalb Jahre betragen.