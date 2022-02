Kommentar Nein zu Elterntaxis – Ja zu mehr Abenteuer auf dem Schulweg! Eltern fahren ihre Kinder vielleicht aus Vorsicht zur Schule. Und schaffen damit nicht nur gefährliche Situationen, sondern nehmen ihren Kindern auch etwas weg. Eva Wanner Drucken Teilen

Jeden Stein, jedes Tier in jedem Vorgarten und die Kirchenglocke, die mahnend 12.15 schlug. Die Zeit, zu der man eigentlich schon hätte am Mittagstisch sitzen sollen. Den Schulweg und seine Abenteuer kannte man in- und auswendig. Klar, ist man ihn doch jahrelang entlanggelaufen.

Früher. Nicht das Früher, von dem die (Gross-)Eltern erzählen und das sich jeweils anhört, als hätten sie erst durch die Wüste und dann durch die Arktis gehen müssen, um zur Schule zu gelangen. Einfach nur das Früher, in dem man eben zur Schule ging.

Früher. Bevor Mami und/oder Papi ihre Sprösslinge ins Auto luden und zur Schule chauffierten. Warum eigentlich? Um Zeit zu sparen? Kaum, so weit weg dürfte die Schule nicht sein. Weil man eh selbst gleich los will und dann auch noch das Kind bei der Schule absetzen kann? Kann man. Nimmt dem Kind aber viele schöne Erfahrungen. Weils alle anderen auch machen? Dann könntens ja auch alle miteinander einfach nicht machen.

Oder ist es doch Angst? Lastwagen, Autos, Velos; ja, es ist mehr los auf dem Asphalt als früher. Aber es wird vieles getan, um den Kindern beizubringen, wie sie sich zu verhalten haben. Auch wenn Angst natürlich angebracht ist. Allerdings eher vor dem Elterntaxi-Chaos auf dem Schulhausplatz als vor dem Schulweg. Und davor, dass den Kindern die grössten Abenteuer entgehen.