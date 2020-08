Kollision zwischen zwei Güterzügen - Untersuchung eröffnet

Am frühen Morgen des 18. August sind in Lenzburg zwei Güterzüge kollidiert. Das steht in einem Vorbericht, den die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST am Montag veröffentlicht hat. Demnach ist in jener Nacht um 3.42 Uhr ein Güterzug bei der Durchfahrt in Lenzburg - Fahrtrichtung Zürich - im Gleis 2 mit einer offenen Containertüre eines anderen, im Nachbargleis 1 stehenden Güterzuges kollidiert. Dabei wurde die Front der durchfahrenden Lok sowie ein Abrollcontainer beschädigt. Personen oder Infrastruktur kamen laut SUST nicht zu Schaden. Die Untersuchung zum Unfallhergang läuft nun. (nro)