Vorwürfe einer Insiderin Das sagen der Gastro-Präsident und eine Unia-Vertreterin zum Fall der Aargauer Köchin Nora P.

Die Aargauer Köchin Nora P. (Name geändert) prangert schlechte Arbeitsbedingungen in der Gastrobranche an. Bruno Lustenberger von Gastro Aargau und Unia-Vertreterin Véronique Polito ordnen ihre Aussagen in einen grösseren Kontext ein.