Eine Fusion der Aargauer Dörfer, die an den Hallwilersee grenzen, würde zu einer neuen Kleinstadt mit rund 15 000 Einwohnern führen.

Doch es kommt nicht so weit, an den Aargauer Gemeindegrenzen am See wird vorerst nicht gerüttelt. Die Gemeindeammänner von Beinwil am See, Birrwil, Meisterschwanden und Seengen haben keine Lust, den Avancen von Boniswil und Fahrwangen nachzugeben. Deren Ammänner hatten die Diskussion am Montag angestossen. «Wir müssen lernen, grossräumiger zu denken, und aufhören, uns als einzelnes Dorf abzuschotten», hielt der Boniswiler Ammann Gérald Strub fest. Patrick Fischer aus Fahrwangen doppelte nach. «Wir könnten uns ein Zusammengehen der Seeanrainergemeinden vorstellen.»

Doch es bleibt vorerst beim Flirtversuch: Alle vier übrigen Aargauer Seeanrainergemeinen wollen an den bestehenden Strukturen festhalten. Allen voran Meisterschwanden und Seengen. Mit 65 beziehungsweise 77 Prozent gehören sie zu den kantonalen Steuerparadiesen. Eine Umfrage bei den Gemeindeammännern zeigt jedoch: Der Steuerfuss ist nicht die einzige Hürde für ein Zusammengehen.