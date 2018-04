Meisterschwanden unterstützt Marcus Roos (50) mit einem günstigen Kredit über eine Million Franken für seine neue Praxis: ein Prozent Zins, zehn Jahre Laufzeit. Insgesamt werde der Aufbau der Praxis etwa 1,8 Millionen Franken kosten, sagt Roos. Und: «Ich habe die Zusage von vier Kinderärzten». Sie haben bisher in Spitälern gearbeitet und werden gemeinsam mit einem oder zwei Hausärzten ab Anfang Herbst in Meisterschwanden praktizieren.

«Ursprünglich war geplant, vier Hausärzte mit einem oder zwei Kinderärzten anzusiedeln, doch wir konnten schlicht nicht genügend Hausärzte finden. Deshalb haben wir das Konzept umgestellt», sagt Roos. Die Pädiater fand er dank seinen Beziehungen aus einer Zeit, in der er viel Energie in die Ausbildung von Kinderärzten investiert hat. «Das ist natürlich sehr hilfreich, weil ich die Menschen bereits kenne, und weiss, dass wir ein gutes Team zusammenhaben», sagt er. Für Marcus Roos wird es die zweite Praxis sein. Schon seit 2005 praktiziert er in Wohlen. Was dort als Einzelpraxis gestartet ist, ist über die Jahre zu einer Gemeinschaftspraxis gewachsen.

Keine Führungserfahrung

Die Führung der neuen Niederlassung in Meisterschwanden wird Dr. med. Melanie Baumgartner übernehmen, die mit Marcus Roos in der Praxis in Wohlen arbeitet. Roos selbst führt diese weiter und will in Meisterschwanden mit einem Pensum von etwa 30 Prozent präsent sein. «Etwas Unterstützung ist nötig, weil die Ärzte noch keine Erfahrung im Führen einer eigenen Praxis haben», erklärt Roos.