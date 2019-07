Jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür. Eigentlich die beste Zeit, in die Berge zu fahren. Beispielsweise ins Engadin. Aktuell verbringt eine Zürcher Schulklasse ihre letzte Schulwoche vor ihren Sommerferien im Lagerhaus in Samedan.

Die Auslastung wird vonseiten der Einwohnerräte stets als zu tief moniert. Mit gleicher Regelmässigkeit verspricht der Stadtrat Besserung. So geschehen auch an der vergangenen Sitzung des Einwohnerrats Ende Juni.

Mit schöner Regelmässigkeit kommt das Lenzburger Ferienhaus in Samedan im Einwohnerrat zur Sprache. Und zwar immer während der Debatte um den Rechenschaftsbericht. Das war auch in diesem Jahr nicht anders.

«Der grosse Unterschied lässt sich erklären», sagt Thomas Hofstetter. So war 2011 eines der Jahre, in dem die Oberstufe Lenzburg Klassenlager durchführte. Diese finden jeweils im Dreijahresrhythmus statt und sorgen für eine überdurchschnittliche Belegung. «2018 hingegen war ein normales Jahr, und das Haus war etwa gleich besetzt wie 2016 und 2015.»

Dafür ist die kommende Wintersaison fast ausgebucht. Doch trotz guter Auslastung zwischen Dezember und März: Die Anzahl Übernachtungen ist in den vergangenen acht Jahren um 30 Prozent zurückgegangen. Waren es 2011 noch 6170 Übernachtungen, verzeichnete das Haus 2018 noch deren 4334. Die Anzahl der belegten Wochen ist in dieser Zeit ebenfalls um einen Drittel von 28 auf 19 gesunken.

«Das ist ein Zeichen der Zeit. Das Angebot an Lagerhäusern ist gross, die Nachfrage danach hingegen nimmt ab.»

So führten Schulen immer weniger Lager durch, da der Aufwand und die Verantwortung gross seien.

Weg ins Engadin zu lang, das Haus zu gross

Die Auslastung zu steigern, sei schwierig. «Dafür stimmen die Rahmenbedingungen nicht», sagt Hofstetter. Insbesondere auch deshalb, weil in der Zwischensaison kaum etwas los sei in Samedan. «Viele Ausflugsziele sind dann geschlossen, es gibt kaum touristische Angebote.» In diesen rund zwölf Wochen bleibt das Lagerhaus deshalb meist leer.

Auch das Marketingpotenzial sei praktisch ausgeschöpft. «Wir machen Werbung auf Websites, die Gruppenunterkünfte anbieten, oder schalten Inserate in Zeitschriften wie ‹Firmen, Vereine und Schulen auf Reisen›», sagt Hofstetter.

Auch wurden Sportorganisationen direkt angeschrieben – nach den Schulen die häufigsten Gäste im Lagerhaus. Abgesehen von den Klassenlagern alle drei Jahre bucht die Schule Lenzburg das Lagerhaus jeweils zwei Wochen pro Jahr. Rund 60 Schüler der Oberstufe fahren im Winter ins Skilager nach Samedan.