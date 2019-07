Ist es tatsächlich so? Herrscht an den Lenzburger Schulen bereits wieder Platznot? Und das schon wenige Jahre, nachdem über 25 Millionen Franken in Schulinfrastruktur investiert worden waren.

«Aus Sicht der Schule besteht beim Schulraum grosser Handlungsbedarf», hat Susanne Buri, Präsidentin der Regionalschule Lenzburg, erst kürzlich erklärt. Der Aussage war zu entnehmen: Die Schulpflege liebäugelt mit einem Neubau.

Für die Bereitstellung des Schulraums ist der Stadtrat zuständig. Vor drei Jahren, im Sommer 2016, hat er die Primarschule auf das Schulareal Angelrain konzentriert, die Oberstufe im Lenzhard-Campus angesiedelt. Wie beurteilt er nun die Situation? Ist man bei der Schulraumplanung möglicherweise zu konservativ vorgegangen?