«Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich lebe mit meiner Mutter und meinem Bruder in Seon. Mein Bruder ist aber gerade in England im Austausch. Mein Vater lebt in Aarau. Ich geniesse die letzten Ferientage. Ich war mit meinem Freund, meiner Mutter und meiner Tante in den Skiferien in Nauders. Das ist ein schöner Skiort in Österreich. Meine Familie geht schon seit zehn Jahren dorthin.

Ich besuche die Neue Kantonsschule in Aarau; Bio-Chemie ist mein Schwerpunktfach. Ich könnte mir vorstellen nach der Matura Medizin zu studieren. Ich pendle jeden Tag rund 30 Minuten von Tür zu Tür – mit Umsteigen in Lenzburg. Im Zug mache ich oft noch was für die Schule oder höre Musik. 2017/2018 war ich im Austausch. Ich lebte bei einer Gastfamilie in Wamego. Das ist ein Städtchen rund zwei Stunden ausserhalb von Kansas City in den USA. Meine Gastfamilie war ein älteres Ehepaar. Ihre Kinder sind schon älter und haben ihre eigenen Familien.