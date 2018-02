Eine Spaziergängerin wurde im Wald von Seon auf zwei Zwergkaninchen aufmerksam, wie Tele M1 berichtet. Die Tiere wurden ausgesetzt. Besonders tragisch: Das Weibchen hatte gerade Junge bekommen, der Tierquäler liess diese wohl einfach sterben. Sie lagen tot neben einem Häufchen Stroh.

In der Zwischenzeit sind die Zwergkaninchen im Tierheim Arolfingen in Rothrist untergebracht. Dass Kleintiere ausgesetzt würden, sei kein Einzelfall, berichtet Jasmine Hügi, Leiterin des Tierheims. «Oft wollen die Kinder ein Haustier, man überlegt sich nicht viel dabei, und will die Tiere dann nicht kastrieren, weil das wieder mit Kosten verbunden ist.»

Der ehemalige Halter der Zwergkaninchen hat sich mit seiner Aktion strafbar gemacht. «Er hat die Aufsichtspflicht missachtet, das gibt in jedem Fall eine Anzeige, wenn wir herausfinden, wem die Tiere gehört haben.» Das sei allerdings schwierig. Hügi hofft, dass jemand die Tiere erkennt oder am Freitagmorgen im Wald etwas beobachtet hat.