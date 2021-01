Kampfwahl in Lenzburg – diese zwei wollen Friedensrichter werden

Lukas Baumann, der Präsident der GLP Bezirk Lenzburg, rechnet vor, weshalb die Grünliberalen einen Anspruch auf diesen Sitz zu haben glauben: «Im Bezirk Lenzburg gibt es zwei Wahlkreise für die Friedensrichter. In beiden Kreisen ist die SP mit je einem Sitz vertreten. Ebenso stellt die SP einen Bezirksrichter und eine Gerichtspräsidentin. Die SP stellt also vier Richter und ist daher mit einem Wähleranteil von 15,47 Prozent übervertreten.»

Die 43-jährige Yvonne Keller ist verheiratet und wohnt in Schafisheim. Sie ist Ortsparteipräsidentin der GLP Schafisheim und Mitglied der Finanzkommission. Yvonne Keller ist Anwältin und arbeitet mit einem 60-Prozent-Pensum als Projektleiterin für die Umsetzung der Mehrwertabgabe für den Kanton Aargau. Zurzeit absolviert sie eine Weiterbildung zum Executive Master of Public Administration an der Uni Bern.

Ebenfalls mit Mieterangelegenheiten vertraut ist der Kandidat, mit dem die SP ihren Sitz verteidigen will. Der 42-jährige Fabian Würmli ist in Lenzburg aufgewachsen und wohnt nun seit fast vier Jahren mit seiner Familie wieder in der Stadt. Als selbstständiger Architekt sei er dank seines Mandates als Wohnfachberater beim Mieterverband Zürich (seit 2012) und beim Mieterverband Aargau (seit 2020) gewohnt, in schwierigen Situationen zu vermitteln und gemeinsam mit den Parteien nach Lösungen zu suchen, schreibt SP-Bezirkspartei-Präsidentin Gabi Lauper. (uhg)