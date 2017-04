Wer mit dem Urteil eines Gerichts nicht einverstanden ist, kann es an die nächste Instanz weiterziehen. So sieht es der Schweizer Rechtsstaat vor und so hat es Silvia (alle Namen geändert) im Sorgerechtsstreit um ihren Sohn Noah getan. Nach einer Gefährdungsmeldung und einem Sozialbericht durch die Jugend-, Ehe- und Familienberatung Lenzburg hatte das Familiengericht Lenzburg die elterliche Verantwortung über Noah den Eltern gemeinsam übertragen. Der Knabe sollte beim Vater Roman wohnen, die Mutter erhielt ein Besuchs- und Ferienrecht. Mit diesem Entscheid war die Mutter nicht einverstanden. Sie beschwerte sich am Obergericht, wurde jedoch abgewiesen. Sie zog den Fall deshalb weiter vor Bundesgericht.

Silvia wirft dem Obergericht Verfahrensfehler vor. Sie sei nicht ausreichend angehört worden. Die Vorinstanz habe sich auf die Einschätzungen der Sozialarbeiterin und des Sozialpädagogen verlassen und diese nicht nachgeprüft. So sei sie nicht impulsiv, zudem hätte die Richterin das in einer 20-minütigen Befragung gar nicht feststellen können.

Auch ihr Ex sei nicht ausreichend befragt worden. Silvia bezweifelt, dass er mit seinen Arbeitszeiten seinen Sohn betreuen könne. Der Vater sei nicht gefragt worden, wie er mit seinen Arbeitszeiten von 16 Uhr bis Mitternacht sicherstelle, dass das Kind am Abend rechtzeitig zu Bett gehe und nicht zu viel Fernsehen schaue.

Willkür-Vorwurf

Auch zu seiner Freundin habe Roman keine Auskunft geben müssen. Diese halte sich nur als Touristin in der Schweiz auf. Zuletzt bemängelt Silvia, dass sich Roman vor dem Obergericht nicht für seinen Pornokonsum verantworten musste. Sie habe Beweise geliefert, die jedoch vom Obergericht abgelehnt wurden. Für Silvia steht fest: Das Obergericht hat aus ihrer Sicht willkürlich gehandelt.

Für das Bundesgericht sind Silvias Ausführungen teils unverständlich, teils weitschweifig, wie es im Urteil heisst. Sie reichen nicht aus, um der Vorinstanz Willkür nachzuweisen. Zudem wird vermutet, dass Silvia nicht ganz klar war, wogegen und mit welchem Zweck sie sich beschwerte: «Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, ist es im Verfahren vor den Vorinstanzen nicht darum gegangen, einen gegen sie gerichteten strafrechtlichen Vorwurf abzuklären», heisst es im Urteil.

Silvias Beschwerde richtet sich gegen das Obergericht, das Sachverhalte zu ihrer Person willkürlich festgestellt haben soll. Auf das Sorgerecht für ihren Sohn hätte diese Beschwerde jedoch sowieso keinen Einfluss gehabt. Denn in diesem Zusammenhang hat die Mutter dem Obergerichts nichts vorgeworfen, weshalb sich auch das Bundesgericht nicht mit dieser Frage beschäftigte. Es wies Silvias Beschwerde ab. Noah bleibt beim Vater.