Dr. Felix Bertram (44) ist ärztlicher Leiter und Inhaber von Skinmed, Klinik für Dermatologie und plastische Chirurgie in Aarau und Lenzburg. Er lebt im Raum Lenzburg. Bertram ist in Trier und Hamburg aufgewachsen hat in Deutschland Medizin studiert. 2007 übernahm er eine Hautarztpraxis in Aarau.