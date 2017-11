65 Jugendliche, etwa gleich viele junge Frauen wie Männer mit erfüllter Schulpflicht, besuchen zur Zeit das HZWB. Das ist ein Angebot, dessen Besuch an Voraussetzungen gebunden ist: geistiges und körperliches Potenzial, Selbstständigkeit (Schulweg, Alltagsbewältigung). Susanne Stahel: «Die abgebende Heilpädagogische Schule empfiehlt in Absprache mit den Eltern; der schulpsychologische Dienst muss eine Intelligenzminderung diagnostizieren.» Die Jugendlichen kommen aus den Bezirken Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Kulm, Lenzburg, Muri und Zurzach.

«Hausaufgaben sind freiwillig», sagt eine Jugendliche. «Wir können Vorschläge machen, was wir machen und worüber wir diskutieren möchten», sagt ein anderer. Das schätzen die Jugendlichen. Sie sollen, angeleitet, herausfinden, wo ihre Stärken sind. Dazu sind die Praktika als feste Bestandteile der Wochenagenda da. Es geht nicht in erster Linie um Wissensvermittlung, sondern darum, die persönlichen Kompetenzen zu stärken, Schlüsselkompetenzen zu erwerben. Individuelle Bildungspläne mit klaren Zielen führen im Idealfall zu einem Ausbildungsplatz und ermöglichen eine selbstständige Lebensführung.

Sechs Bildungsgruppen (Klassen) zu je 8 bis 12 Jugendlichen gibt es in Othmarsingen. Die zuständige Lehrperson ist gleichzeitig Mentorin für die Gruppe und jeden Einzelnen; altersdurchmischt, geschlechtsdurchmischt wird an Kompetenzen und Bildungsplan gearbeitet. Da geht es um soziale, lebens- und berufskundliche Themen. Bundeshausbesuch, Betriebsbesichtigungen, Gewaltprävention, Samariterkurs: Auch Fachleute werden in die Schule geholt. Konkret und aktuell: Die strafrechtlichen Konsequenzen ungebührlichen Handy-Gebrauchs müssen den Jugendlichen klargemacht werden.

Küchenchef als Fitnessinstruktor

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt: Das verlangt die Arbeitswelt. Und daran wird gearbeitet. Die Reinigung des Schulhauses, inklusive Toiletten, ist Sache der Jugendlichen. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung werden gefördert. So können sich alle für Kurse (im Sinne von Freifächern) anmelden. «Dank der Leidenschaften der Mitarbeitenden können wir einen Fachunterricht anbieten, der wohl einzigartig ist», sagt Susanne Stahel. So bietet der Küchenchef einen Fitnesskurs an, die Mitarbeitende Schuladministration Yoga und Meditation, ein Immobilienfachmann Musik und Singen. Die Palette ist breit: Theater, Musik, Tanzen, Philosophie, Informatik, Englisch, Naturwissenschaften, und ja: auch Mathematik. Freiwillige Mitarbeit ist in der Küche möglich; in der Tagesschule (7.30 Uhr bis 16.10 Uhr) werden täglich rund 100 Menus herausgegeben.

Praktisch nutzbare Arbeiten

«Ich «bastle» gerne», sagt Pascal, der massgeblich an der riesigen Kügelibahn im Gang des Erdgeschosses mitgearbeitet hat. «Ich bin Modellbauer, habe mit meinem Kollegen eine Modelleisenbahn», sagt er. Pascal ist glücklich: Er hat einen Arbeitsplatz für nächstes Jahr, in der Schreinerei im Schloss Biberstein. Heute schleift er ein Tandem, das instand gestellt werden soll. Werklehrer Rainer Pabst betreut an diesem Nachmittag auch noch zwei «unbegleitete minderjährige Asylbewerber» aus Eritrea. A. (16) malt Tischplatten, während G. (17) die Beine dieser Tische zusammenleimt. «Sie sind sehr motiviert und arbeiten praktisch sehr gut», lobt Rainer Pabst.

Im Werken entstehen Arbeiten, die der Schule zu Gute kommen. Alte Sofas wurden mit neuen Stoffen überzogen, Palettenmöbel gebaut. Schulstühle erhalten neue Sitzflächen. Also nicht Werkstücke, sondern praktisch nutzbare Gegenstände. Rainer Pabst zeigt Holzschachteln in verschiedenen Formen und Grössen. Sie gehören zum Projekt «Juniorfirma». Die Schachteln werden vermarktet an Märkten der Region. Dazu brauchts die Produktionsabteilung für die Holz-, Stoff- und Papierschachteln. Auch das Organisatorische liegt in den Händen der Jugendlichen: Werbung, Verkauf, Finanzen. Und da, oder am Praktikumsplatz, merkt der eine oder die andere, dass das Rechnen eine nützliche Sache ist. Gibt sich im Idealfall, echt motiviert, einen Ruck und bittet den Mentor um Hausaufgaben, Unterstützung in Mathematik.