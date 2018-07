Revoluzzerin

Mit verschiedenen Veranstaltungen ehren Lenzburg und Othmarsingen in diesem Jahr die vor 150 Jahren geborene Mundartdichterin Sophie Haemmerli-Marti. Die für ihre Zeit fortschrittliche Frau und Frauenrechtlerin war die erste weibliche Jugendfestrednerin in Lenzburg. Und dies erst noch in der Stadtkirche. Auf den Tag genau vor 90 Jahren, auch an einem Freitag, am 13. Juli 1928, stand Sophie Haemmerli-Marti auf der Kanzel, von der gestern der Rechtsanwalt Christoph Mäder, ehemaliger Syngenta-Manager, das Wort an die Jugend richtete.