Lenzburg feiert sich selbst: In unserem Liveblog bleiben Sie immer auf dem aktuellsten Stand

Seit über 400 Jahren feiert Lenzburg sich und seine Traditionen am Jugendfest. Am 13. Juli geht es mit dem Zapfenstreich und Brunnenschmücken los. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.