Diese Worte stammen von Käthi Huber-Muster, inmitten ihrer Erstklässler von 1951.

Und schmunzelnd ergänzt sie: «Wer weiss, vielleicht habe ich auch etwas dazu beigetragen.» 1949 bis 1954 unterrichtete sie, die nun in ihrem Elternhaus in Aarau lebt, in Staufen. Wenns geht, ist sie am Jugendfest dabei.

Das Staufner Jugendfest ist eben ein Dorffest. Da marschieren auch die Vereine mit, ob Turner, Pistolenschützen, Feuerwehrfreaks oder Musikanten.

Staufen hat sich herausgeputzt und beflaggt. Jugendfestbögen an Strassenmündungen verkünden Jugendfestweisheiten wie «D Sunne strahlet voll und ganz, s Jugendfescht ladt ii zum Tanz». Vom Staufberg her ertönen drei Böllerschüsse: Der Umzug findet statt, auch wenn die Sonne etwas geizt.