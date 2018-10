Kurz nach 23 Uhr in der Nacht auf Sonntag war es so weit: Bübchen Amar erblickte das Licht der Welt. Seine Geburt in Othmarsingen war im doppelten Sinne aussergewöhnlich. Amar Jaheim Shabir Perrotta, wie der Säugling mit vollem Namen heisst, kam nicht wie die meisten anderen Kinder hierzulande im Spital, sondern im Geburtshaus zur Welt.

Ausserdem ist er das 6000. «Storchi-kind», das im ältesten Geburtshaus des Aargaus geboren wurde. «Es fühlt sich für mich an wie ein neues Leben», sagt die frischgebackene Mutter Janira Perrotta. Amar ist ihr erstes Kind.

Noch habe sie es gar nicht wirklich realisiert, dass ihr Sohn nun endlich da sei. Daher ist die 34-Jährige aus Baden froh, im Geburtshaus die nötige Ruhe und Zeit zu finden. «Hier bekommt man mehr Aufmerksamkeit als im Krankenhaus», sagt Janira Perrotta. Die Atmosphäre im «Storchenäscht» sei familiär und entspannt. Trotzdem erhalte sie die nötige Betreuung durch das Team. Sollte die Badenerin abermals schwanger werden, würde sie sich deshalb wieder für das Geburtshaus entscheiden.

Mehr Babys wegen Menziken?

Damit ist die Psychologiestudentin nicht alleine. Genau 6000 Kinder sind im «Storchenäscht» seit 1984 zur Welt gekommen. Im Schnitt sind es 140 Kinder pro Jahr. 2016 waren es 143, vergangenes Jahr 137. Amar ist dieses Jahr bereits das 128. Neugeborene.

Bis Ende Jahr dürften also überdurchschnittlich viele Mütter im «Storchenäscht» entbunden haben. Hängt das mit der Schliessung der Geburtenstation im Asana Spital Menziken zusammen? Hebamme Bernadette Bandlow glaubt nicht an einen «Menziken»-Effekt. «Ich habe von den Frauen bis jetzt nicht gehört, dass sie eigentlich im Spital Menziken hätten gebären wollen.»

Obwohl sich das «Storchi» seit seiner Eröffnung vor 34 Jahren steigender Beliebtheit erfreut, war zwischenzeitlich nicht klar, ob und wie es mit dem Geburtshaus weitergeht. Bis 2012 befand sich es sich in Lenzburg. Dann musste das Gebäude abgebrochen werden. Gründerin Doris Erbacher stand vor der Pensionierung, das «Storchenäscht» vor dem Aus. Doch es wendete sich alles zum Guten: Im Juni desselben Jahres zügelte das «Näscht» nach Othmarsingen.

Papa wartet in Indien aufs Visum

Seit Inkrafttreten des neuen Spitalgesetzes, ebenfalls 2012, wird das Geburtshaus vom Kanton teilsubventioniert. Seitdem müssen die Mütter nicht mehr selbst in die Tasche greifen.

Zurzeit ist Janira Perrotta eine von drei glücklichen Wöchnerinnen im «Näscht». «Die Geburt jedes Kindes ist einzigartig. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir das 6000. Storchi-kind begrüssen durften», sagt Hebamme Andrea Walker.

Bald soll auch Janira Perrottas Verlobter seinen Sohn kennen lernen. Er wartet in Indien auf sein Visum. Der Name «Amar» ist nämlich nicht lateinischen Ursprungs, sondern Kaschmiri. Die Etymologie sei ähnlich, sagt Janira Perrotta: «Es bedeutet Liebe.»