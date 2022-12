Jubiläum Johanna und ihre drei Männer, Rheuma und Richard Wagner – der Blick auf 400 Jahre Schloss Brestenberg 1622 kaufte Hans Rudolf von Hallwyl den Brestenberg und baute ihn aus. Später richtete ein Unterkulmer Arzt hier eine Kuranstalt ein, wo Gäste schwitzen und mit Wasser behandelt wurden.

So sah das Schloss Brestenberg 1941 aus. Bild: ETH Bildarchiv

In Seengen, direkt am Hallwilersee, steht das Schloss Brestenberg. In und hinter den Mauern des Gebäudes steckt Geschichte, denn einst war das Schloss eine Kuranstalt, eine, die über die Landesgrenzen heraus bekannt war. Die Geschichte des Brestenbergs ist in der Jubiläumsschrift von Dr. R. Bosch aus dem Jahr 1944 festgehalten. Dort steht, wer dem Schloss zu seiner Grösse verhalf: Hans Rudolf von Hallwyl. Eine Kaufurkunde aus dem Jahr 1622 hält fest, dass er das Gebäude vor 400 Jahren dem Pfarrer Samuel Gruner abkauft und es nach einem Ausbau als Wohnsitz bezieht.

Zur Zeit des Ausbaus ist von Hallwyl Witwer, seine erste Frau Anna Maria von Ulm verstirbt 1618 bei der Geburt des zweiten Kindes, heisst es. 1637 heiratet Hans Rudolf von Hallwyl erneut. Er ist damals 47 Jahre alt und vermählt sich mit der 20-jährigen Johanna von Ernau. Sie bekommen sechs Kinder. Von Hallwyl verstirbt 1657 auf Brestenberg. Seine Witwe heiratet nach seinem Tod noch zwei weitere Male, beide Männer werden ihr aber nach wenigen Jahren Ehe vom Tod entrissen. Johanna verstirbt 1709 auf Brestenberg. In den kommenden 135 Jahren ziehen viele Besitzer im Schloss ein und aus. Bevor Dr. Adolf Erismann auf den Plan tritt.

Der neue Besitzer kommt aus Unterkulm

Erismann wird 1809 in Unterkulm geboren und studiert Medizin. Nachdem er 1832 das Staatsexamen besteht, lässt er sich in Unterkulm und Reinach als Arzt nieder. Anfang der 40er-Jahre erkrankt er an Gelenkrheumatismen, was ihn veranlasst, Kaltwasserbehandlungen zu probieren. Der Erfolg bringt ihn dazu, die Methode selbst gründlich zu studieren und eine eigene Anstalt zu gründen. Der Brestenberg mit seinen vielen Quellen ist dafür wie geschaffen.

Eine Aufnahme der Kuranstalt aus dem Jahr 1919. Bild: ETH Bildarchiv

Doch was für Behandlungen unterziehen sich die Gäste in der Kaltwasseranstalt? Die Jubiläumsschrift erlaubt einen umfassenden Einblick davon, wie sich die Leute behandeln lassen. Sie werden im Brestenberg «eben nicht sehr fein» behandelt. «Man wickelte sie in wollene Decken oder nasse Tücher und liess sie ungeachtet alles Seufzen und Jammern darniederliegen, bis der Schweiss aus allen Poren entströmt», heisst es. Wer das überstanden hat, der wird mit kaltem Wasser überschüttet und mit einem Tuch abgerieben, bis ihm die Haut fast abfällt. Oder man wird unter den Wasserfall geführt, «der durch den gewaltigen Sturz selbst einen Riesen zu zermalmen droht».

Hungern für die Gesundheit?

Wenn die Tortur überstanden ist, sollen die Gäste Wasser trinken, «bis sie fast bersten mochten», und hungern, sodass sie bei den drei täglichen Mahlzeiten über die Speisen herfallen. «Und doch wird man in dieser sonderbaren Wirtschaft heiter und froh, der Körper erhält eine neue Lebensfrische und Elastizität», heisst es in der Schrift. Wer die Anstalt verlässt, der kann damit rechnen, dass Bekannte, wenn sie einen sehen, «in Ekstase geraten».

Das Programm auf dem Brestenberg hat noch mehr zu bieten. So ist in der Jubiläumsschrift die Rede von kalten Wickeln, Abwaschungen, Abklatschungen und «Douchen» aller Art. Interessant sind dabei die «hohen Douchen». Diese sind in kleinen Häuschen unten am See eingerichtet. «Das kalte Wasser wurde aus einer Höhe von vier Metern auf die Patienten hinuntergeschüttet», heisst es. Ausserdem gibt es das «Wellenbad». Dieses besteht aus einem Bassin, in das aus einem Sammelweiher durch eine Röhre Wasser geleitet wird. Diese strömt zuerst über drei schräg gestellte Holzschwelle, um dann den auf einer «Art Holzfauteuil ohne Lehne» sitzenden Patienten im Rücken zu treffen. «Wer keine kräftige Konstitution hatte, wurde auf dem Sitz festgebunden», heisst es.

Diese Karte soll zwischen 1930 und 1940 entstanden sein. ETH Bildarchiv

Viele Besuchenden des Brestenbergs sind in den Büchern der Wasserheilanstalt aufgeführt. Einige davon sind weit über die Landesgrenzen heraus bekannt. Etwa der Komponist Richard Wagner. Er reist 1858 zusammen mit seiner Frau Minna und dem Papagei zum Brestenberg. Minna Wagner hat ein Herzleiden, welches sich gemäss den Aufzeichnungen nach einer Eifersuchtsszene bemerkbarer macht. Minna Wagner bleibt während dreier Monate in der Wasserheilanstalt, ihr Mann stattet ihr «hie und da» einen Besuch ab.

Ein weiterer berühmter Gast, der Schloss Brestenberg besucht, ist Joseph Victor von Scheffel. Der erkrankte Dichter kommt im November 1860 im Brestenberg an, wo er sich einige Monate lang von einer «Gehirnaffektion erholen und ausruhen will». In der grossen Stube konversiert er «gern und unbefangen», auf seine Gedichte möchte man ihn bitte nicht ansprechen. «Meistens ging er aber auf sehr einsame Spaziergänge oder ruderte auf dem See herum», heisst es in der Jubiläumsschrift.