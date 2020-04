Jetzt pflegen die Schlossherren den Garten

Eigentlich hätte das Schloss Lenzburg am 28.März nach der Winterpause wieder seine grossen Tore geöffnet. Museumsbesucher würden den steilen Weg zur Burg erklimmen, Hochzeiten würden gefeiert, Geburtstage und Firmenfeiern würden mit Blick auf Lenzburg stattfinden. Die Saisoneröffnung fand jedoch nie statt; Corona kam dazwischen. «Wir konnten uns relativ gut auf die Schliessung vorbereiten, für uns war die Situation zu erwarten», sagt Christine Ziegler, Geschäftsführerin des Schloss Lenzburg. Trotzdem sei es natürlich eine grosse Enttäuschung gewesen. «Wir haben uns sehr auf die neue Saison gefreut. Das ist wie wenn man sich auf ein Rennen vorbereitet: Man steht in den Startlöchern, ist bereit und dann findet das Rennen nicht statt», ergänzt Partner René Marty.

Momentan sind die Geschäftsführer vor allem mit der Planung der beiden kommenden Saisons beschäftigt: «Unser Terminkalender ist zur Zeit dreimal täglich in Bewegung, viele verschieben ihre Termine auf 2021 oder sogar 2022», so Ziegler. Die beiden Schlossherren sind nicht nur mit der Planung und Organisation gut ausgelastet, durch die unfreiwillige Schliessung übernehmen sie zudem auch neue Aufgaben: «Fast alle unsere Mitarbeiter in der Aussenarbeit sind Rentner und gehören somit zu der Risikogruppe. Deshalb wird der Schlossgarten im Moment meist von uns selbst gepflegt», sagt René Marty.

Die besucherfreie Zeit nutzen die Schlossherren zudem auch für Arbeiten, für die sie sonst während der laufenden Saison kaum Zeit gehabt hätten.