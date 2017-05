Bigler bezeichnet sich selbst als «Gwundernase» und «Perfektionistin». Sie hat einen enormen Anspruch an mich selbst. «Alles was ich mache, ist eine Visitenkarte des Betriebs. Das muss dann auch gut sein», sagt sie. Biglers Arbeit ist immer ähnlich: Druckauftrag entgegennehmen, Platten belichten, Papier bereitlegen, Platte einspannen, gelegentlich Farbe nachfüllen, Maschine einstellen, Papier durchlaufen lassen, Qualitätskontrolle. Wird einem da nicht langweilig? «Nein. Nicht immer läuft alles nach Plan. Dann muss ich mein Fachwissen einsetzen, um die Ursache zu finden. Zudem sind die Aufträge und Ergebnisse immer anders. So bleibt es immer spannend», sagt Bigler.

Freizeit wird gestrichen

Mit der WM-Nomination beginnt der Stress. Top 3 lautet das gesteckte Ziel. Zwölf Teilnehmer sind am Start. «Sollte es am Ende kein Podestplatz werden, will ich immerhin alles dafür gegeben haben», sagt WM-Teilnehmerin Bigler. Deswegen wird jetzt, wenn immer möglich geübt: Digitaldruck, Offsetdruck, Farbenmischen, Schneiden. Auch die englischen Fachausdrücke wollen gelernt sein. Dazu kommt mentales Training und Programmier-Training am PC. Klar, dass dafür auch viel Freizeit und Ferien drauf gehen.

Unterstützung erhält Bigler von Rolf Wyss, einem Experten von Swiss Skills, der sie regelmässig im Betrieb besucht und berät. Auch eine Trainingswoche in Heidelberg mit anderen europäischen Teilnehmern und der Besuch einer Druckerei in Langenthal, wo die Disziplin Digitaldruck geübt wird, stehen auf dem Programm. Ausserdem hat Bigler gegenüber ihren Konkurrenten ein Ass im Ärmel: Die Druckmaschine, die an der an der WM verwendet wird, ist identisch mit jeder im Werk von Sprüngli. Heimvorteil quasi.

Freie Tage kennt Bigler nur noch vom Hörensagen. Samstags macht sie eine Weiterbildung zur Betriebsfachfrau an der Schule für Gestaltung, sonntags geht es dann für die 3.-Liga-Frauen des SC Schöftland auf den Fussballplatz. Dort spielt Bigler auf dem Flügel. «Das liegt wohl an meiner Ausdauer», sagt Bigler.

Sie ist früh von zu Hause ausgezogen. Sie verlässt Schöftland und ihre Patchworkfamilie mit vier Geschwistern. Erst lebt sie kurze Zeit alleine in Muhen. Anfang 2017 zieht sie mit ihrem Freund zusammen nach Lenzburg. Die beiden sind seit über drei Jahren ein Paar.

Einfamilienhaus als Prämie

Die Familie wird Bigler nach Abu Dhabi an die Weltmeisterschaften begleiten. «Das bedeutet mir sehr viel. Meine Mama ist wirklich stolz und erzählt allen davon», sagt Bigler. Anders als ihre asiatischen Kollegen, wird sie auch im Falle eines WM-Siegs in ihren vier Wänden wohnen bleiben. «In Japan bekommt ein Berufsweltmeister ein Einfamilienhaus, wir nur eine sehr viel kleinere Prämie.», sagt Bigler und lacht. Das Preisgeld spielt für sie nur eine untergeordnete Rolle: «Ich sehe die WM eher als Chance für meine berufliche Zukunft. Ich liebe meinen Beruf und will mein Können unter Beweis stellen.»