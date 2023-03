Infoveranstaltung Nein, Seengen plant keinen Pumptrack – fasst dafür eine zweite Beachvolleyball-Anlage ins Auge Zwei Pumptracks in der Region? Braucht es nicht, war der Tenor an einer Infoveranstaltung zum Thema in Egliswil. Ist auch nicht geplant, wie es auf Anfrage bei der Gemeinde Seengen heisst.

In Seengen ist kein Pumptrack, dafür ein zweites Beachvolley-Feld angedacht. (Symbolbild) Bild: Roger Gruetter

Die Idee, in Egliswil einen Pumptrack zu errichten, kommt sehr gut an. Allerdings gibt es mehrere Faktoren zu bedenken. Etwa die Kosten, die auf rund 300’000 Franken geschätzt werden – die Hälfte davon sollen Sponsoren tragen. Was am Wochenende an der Informationsveranstaltung durch den initiierenden Frauenverein, die Arbeitsgruppe und Fachleute aber noch mehr zu reden gab: Gerüchteweise soll auch Seengen einen Pumptrack planen. Zwei solche Plätze braucht die Region nicht, lautete der Tenor.

Die Gemeinde Seengen gibt auf Anfrage aber Entwarnung. Es ist kein Pumptrack auf dem Gemeindegebiet geplant. Denn dafür wäre zu wenig Platz (Egliswil geht von einer Fläche von 1000 Quadratmetern aus).

Was der Seenger Gemeinderat stattdessen ins Auge fasst: eine zweite Beachvolleyball-Anlage. Dies, so heisst es auf Anfrage weiter, neben dem bestehenden Feld beim Musterplatz. In trockenen Tüchern ist aber noch nichts, die Idee wird erst auf die Machbarkeit geprüft.