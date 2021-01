In Meisterschwanden entstehen 16 Wohnungen – die teuerste ging zuerst weg

Am Broseweg in Meisterschwanden ist der Name Programm: Deseo heisst die neue Überbauung mit drei Häusern. Insgesamt 16 Eigentumswohnungen entstehen. Deseo heisst auf Spanisch «Wunsch». Die Käufer, die in diesem Sommer einziehen, erfüllen sich den Wunsch einer eigenen Wohnung. Die zwei teuersten Attika-Maisonettewohnungen für 1,65 Millionen Franken und die vier 3,5-Zimmer-Attika-Maisonettewohnungen gingen als erste weg, wie Immobilienmaklerin Jana Niedermann sagt. Sie ist für das weltweit agierende Maklerunternehmen Engel & Völkers in Aarau tätig und als Immobilienberaterin für das See- und das Wynental zuständig.