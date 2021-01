In Lenzburg wollen drei von fünf Stadträten aufhören – der Chef will bleiben

Der Stadtrat Lenzburg musste letztes Jahr bittere Niederlagen einstecken. Im Einwohnerrat, an der Ortsbürger-Gemeindeversammlung, an der Urne. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass gestern drei Stadträte den Verzicht auf eine Wiederkandidatur im Herbst ankündigten. Bei Martin Stücheli (66, SVP) und Martin Steinmann (64, FDP) wurde das erwartet: Stücheli wird dem Gremium 16 Jahr lang angehört haben, Steinmann 9 Jahre. Bei Franziska Möhl-Wey (58, CVP) hätte man sich eine weitere Kandidatur vorstellen können, doch hat sie im kleinen Kreis immer wieder angetönt, dass auch 12 Jahre genügen würden.

Wiederkandidatur von Schmid macht Sinn

Denkbar wäre auch ein Rückzug von Stadtammann Daniel Mosimann (62, SP) gewesen. Er wirkte zuletzt müde und desillusioniert. Jetzt tönt es anders. «Mosimann hat immer noch Freude am Amt des Stadtammanns und an den Her ausforderungen, die es mit sich bringt», heisst es in einer Me- dienmitteilung. Er sei «nach wie vor sehr motiviert, Projekte und Vorhaben zugunsten der Stadt zu lancieren und umzusetzen.» Mosimann ist seit 2013 Stadtammann und seit 2017 Grossrat.

Die Wiederkandidatur von Andreas Schmid (32, FDP) macht Sinn und es ist logisch, dass er zusätzlich Vizeammann werden will. Schliesslich sagt man ihm nach, er habe mittelfristig Stadtpräsidenten-Ambitionen. Die beiden wiederkandidierenden werden dafür sorgen, dass das zuletzt nicht sehr erfolgreiche «System Mosimann» in die neue Legislatur gerettet werden kann. Für wie lange ist offen: Denn niemand weiss, ob Mosimann die ganzen vier Jahre machen wird.

Die zentrale Figur ist Barbara Portmann (GLP)

Wer wird die drei Abtretenden beerben? Die Ausgangslage: 2017 gewann die FDP ein zweites Mandat. Auf Kosten der EVP, im Kampf gegen die SP (Beatrice Burgherr) und die GLP (Beat Hiller). Mit drei Sitzen (mit der CVP sogar vier) sind die Bürgerlichen im Stadtrat klar übervertreten. Bei den Grossratswahlen im Oktober betrugen die Wähleranteile: SP (21,8%), SVP (19,2%), FDP (17,6%), GLP (13,8%), Grüne (12,3%), CVP (9,6%). Je nachdem, wer mit wem zusammenspannt, wackelt nicht nur der zweite FDP-, sondern sogar auch der einzige CVP-Sitz.