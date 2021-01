In Lenzburg wollen drei von fünf Stadträten aufhören

Stadtammann Daniel Mosimann und Stadtrat Andreas Schmid treten nächstes Jahr wieder zu den Stadtratswahlen an, heisst es in einer Medienmitteilung. Sie sind allerdings die einzigen aus dem fünfköpfigen Gremium.

Die übrigen Stadträte sehen von einer erneuten Kandidatur ab: Nach drei Amtsperioden verzichtet Vizeammann Franziska Möhl auf eine weitere Kandidatur. Sie habe noch Freude am Amt, wolle künftig jedoch sowohl die berufliche Tätigkeit als auch die Familie in den Fokus rücken. Martin Stücheli sieht nach vier Amtsperioden und 16 Jahren im Stadtrat ebenfalls von einer Kandidatur ab. «Was bleibt sind viele schöne Momente und geknüpfte Kontakte», heisst es in der Mitteilung. Nach 40 Jahren im Dienst der Öffentlichkeit, der Politik, in gemeindeeigenen Unternehmen und Vereinen, und zuletzt 9 Jahre als Stadtrat, habe Martin Steinmann schliesslich das Pensionsalter erreicht und trete aus diesem Grund nicht mehr zur Wahl an.

Daniel Mosimann habe immer noch Freude am Amt des Stadtammanns und an den Herausforderungen, die dieses mit sich bringt. «Er ist nach wie vor sehr motiviert, Projekte und Vorhaben zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner und zugunsten der Stadt zu lancieren und umzusetzen», heisst es weiter. Und Andreas Schmid schätze die spannende und erfüllende Arbeit als Stadtrat. «Mit seiner geplanten Kandidatur für das Amt als Vizeammann will er sich künftig noch intensiver in der Exekutive der Stadt Lenzburg engagieren.» (az/kob)