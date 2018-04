Sie sieht schon imposant aus, ist aber bei weitem noch nicht fertig. In gut drei Wochen, am Dienstag, 15. Mai, muss die «MS 2018» schwimmen. Im Rhein bei der Lux-Werft in Mondorf (zwischen Bonn und Köln). Damit das Wunder zu schaffen ist, brauchts einen gewaltigen Schlussspurt. Die Werft-Angestellten arbeiten sechs Tage pro Woche und machen jede Menge Überstunden.

«Du lachst ja noch. Du glaubst an uns», sagte Werft-Geschäftsführer Elmar Miebach am Donnerstag zu Ueli Haller. Der Chef der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee (SGH) nahm zusammen mit Ralph Bury (Kapitän und Leiter Gastronomie) einen Augenschein in der Werft. Den achten und voraussichtlich letzten vor dem alles entscheidenden 15. Mai.

Dann beginnt die dreitägige Hauptabnahme durch die Experten des Bundesamtes für Verkehr. Dann muss die «MS 2018» (definitiver Name noch geheim) Wasser unter dem Kiel haben. Unter anderem für die Krängungsversuche, mit denen ermittelt wird, ob das Schiff so herausgekommen ist, wie es geplant war. Theoretisch ist es möglich, dass die Beamten nach den Tests das Fassungsvermögen, die Anzahl Passagiere, senken.

Doch damit rechnet Ueli Haller nicht: «Ich habe keine Bedenken, dass die Ingenieure das nicht richtig berechnet haben.» Überhaupt ist er optimistisch: «Wir sind mit dem Schiffsneubau auf Kurs, auch wenn wir zeitmässig kaum mehr Reserven haben.» Am ehesten noch würde ihm eine Phase mit starken Niederschlägen kombiniert mit grosser Schneeschmelze Kummer bereiten. Führt der Rhein deswegen Hochwasser, wäre allenfalls der Transport in die Schweiz gefährdet.

Ein Schiff auf der Strasse

Dieser beginnt am Pfingst-Wochenende (20./21. Mai). Innerhalb von 48 Stunden werden zwei Kapitäne der Werft die «MS 2018» von Mondorf nach Basel fahren. Es wird das einzige Mal sein, bei dem das Schiff nicht auf dem Hallwilersee, sondern auf dem Rhein schwimmen wird.

Am Dienstag, 22. Mai, wird die «MS 2018» im Basler Auhafen ausgewassert. Zuerst wird das Oberdeck, das nur provisorisch befestigt ist, auf einen Tiefgänger gehoben. Auf den zweiten Spezialtransporter kommt das Hauptschiff und auf einen dritten Anhänger diverses Kleinmaterial.

Der dreiteilige Konvoi wird in zwei Nächten von Basel ins Seetal fahren. In der ersten Nacht wird er es ins Aaretal schaffen (voraussichtlich irgendwo zwischen Aarau und Olten) und in der zweiten Nacht bis zum Parkplatz ob dem «Delphin» in Meisterschwanden. Dann erfolgt am Donnerstag, 24. Mai, die Einwasserung mithilfe von zwei Autokranen.

Das erste Schiff mit Lift

Anschliessend benötigt die Werft noch acht bis neun Tage, um das Schiff ganz fertigzustellen. Es müssen etwa das Ober- und das Unterdeck verschweisst werden. Zudem wird der Lift eingebaut.