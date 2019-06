Keine Gemeinde ist im vergangenen Jahr in der Region Aargau West so stark gewachsen wie Holderbank. Die Bevölkerung hat um knapp neun Prozent zugenommen. Ende 2018 zählte das Dorf 1320 Einwohner – 106 mehr als noch ein Jahr zuvor. Das sind dreimal so viel Neuzuzüger als in den vergangenen Jahren. Und der Boom geht weiter: So sind kürzlich die Überbauung Wohnpark Süd mit 22 Mietwohnungen und die Überbauung Schlossblick mit ebenso vielen Eigentumswohnungen fertiggestellt worden. Jetzt liegen auf der Kanzlei Pläne auf für eine weitere Überbauung mit insgesamt 42 Wohnungen. Die beiden Baugesuche sind bis zum 22. Juli einsehbar.

Dass Holderbank zurzeit ein derart grosses Wachstum aufweist, stelle das Dorf vor Herausforderungen, sagt Gemeindeammann Herbert Anderegg. «Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.» So braucht die Gemeinde dringend mehr Schulraum. Zurzeit werden zahlreiche Schüler in Provisorien unterrichtet. «Da sind wir aber auf gutem Weg», sagt Anderegg.

Zur Erinnerung: An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom April sagten die Stimmbürger Ja zum Planungskredit über 1,5 Millionen Franken für das neue Schulhaus mit einer Einfachturnhalle. Dies mit einer rund vierjährigen Verspätung – eine Erbengemeinschaft hatte sich bis vor Bundesgericht erfolglos gegen die Umzonung ihres Grundstücks gewehrt.

Bauland vergleichsweise günstig

Nicht nur das Problem des knappen Schulraumes gilt es zu lösen, sondern auch generell das der beschränkten finanziellen Mittel: «Wir müssen haushälterisch mit dem umgehen, was wir haben», sagt Herbert Anderegg. Denn mehr Einwohner bedeuten nicht zwingend grössere Steuereinnahmen. So könne es sein, dass zwar die kumulierten Steuereinnahmen der Bewohner eines Mehrfamilienhauses höher seien als bei einem Einfamilienhaus, die Kosten für weiteren Schulraum aber ebenfalls. «Denn in einem Einfamilienhaus wohnen vielleicht zwei, drei Kinder, in einem Mehrfamilienhaus weitaus mehr.»