Im Ruderboot über den Atlantik: Dieser 20-Jährige bereitet sich auf das Abenteuer seines Lebens vor

Das Wasser sei eigentlich nicht so seins. «Ich fahre lieber in die Berge in die Ferien als ans Meer», sagt Matthias Odermatt. Und doch befindet sich der 20-jährige Schreiner aus Hunzenschwil gerade mitten in den Vorbereitungen zum vermutlich grössten Abenteuer in seinem Leben, das hauptsächlich auf dem Wasser stattfinden wird. Genauer gesagt auf dem offenen Atlantik, den Odermatt zusammen mit seinen drei Cousins in einem Ruderboot überqueren möchte. Auf diese Idee haben ihn seine Cousins Georg, Sebastian und Peider Stocker aus Wettingen gebracht. Von den Kanaren in die Karibik Georg, mit 26 Jahren der Älteste und Anführer im Boot, hatte 2017 fasziniert das Schweizer Ruderteam Swiss Mocean bei der Überquerung des Atlantiks aus der Ferne verfolgt und entschieden, dass er auch an diesem Rennen, der Atlantic Challenge teilnehmen wollte. 5000 Kilometer; von der kanarischen Insel La Gomera bis nach Antigua, dem Ziel in der Karibik. Das sind 1,5 Millionen Ruderschläge, die schnellsten schaffen es in knapp 30 Tagen, Proviant muss man für 90 dabeihaben.

Am Abend bevor ihn seine Cousins angefragt haben, hatte er noch einen Film über einen Schiffbrüchigen geschaut, froh darüber, mit beiden Füssen auf festem Boden zu sein. Einen Tag später kommt die Anfrage und Matthias Odermatt kann gar nicht anders, als ja zu sagen. Mit ihm ist das Viererteam «Helvetic Waves» komplett, ein Familienclan auf grosser Fahrt. Er ist ein ruhiger Typ, freundlich, die Augen hellgrün. Dieses Jahr hat er seine Schreinerlehre abgeschlossen, arbeitet nun bei einem Bauunternehmen in der Region, im Moment gerade auf einer Baustelle in der Innerschweiz. Diese einmalige Chance, die ihm der Cousin präsentierte, wollte er sich nicht entgehen lassen. Dafür nimmt er sogar das Wasser in Kauf.