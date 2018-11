760 Menschen wohnen in Lüppu, dem kleinen malerisch gelegenen Dorf auf der Hochebene zwischen dem Seetal und der Homberg-Hügelkette. Seit einiger Zeit jedoch hängt der Haussegen schief im Gemeinderat. Anfang Jahr wurde Monika Müller Gemeindeammann, mit ihr einher ging eine Kulturveränderung im Gremium. Das kam nicht gut an. Und es ging gar so weit, dass sich die Gemeindeabteilung des Kantons einschaltete und dem Gemeinderat Ressourcen zur Verfügung stellen wird.

Was ist passiert? Seit dem Amtsantritt von Monika Müller haben vier von fünf Gemeinderäten demissioniert. Den Anfang machte Lilly Blank im Frühling, für sie wurde im September Eva Hammesfahr in den Rat gewählt. Jetzt haben Vizeammann Rudolf Hirt und seine Gemeinderatskollegen Thomas Fehlmann und Simone Eggler den Bettel hingeworfen und beim Kanton ihr Rücktrittsgesuch deponiert. Als Grund für die Demission macht Hirt eine schwierige Situation geltend, die an die Substanz gehe.

Jetzt redet Monika Müller: Die 53-jährige parteilose Hauswirtschafts- und Sprachlehrerin und Coach will nichts beschönigen. «Es gibt in gewissen Kreisen Opposition, und die hat mit meiner Person zu tun», gibt sie unumwunden zu. Gibt es eine Erklärung für diesen Widerstand? Müller glaubt den Grund zu kennen. «Es ist notwendig, dass der Gemeinderat und die Verwaltung klarer strukturiert werden. Der Kulturwandel gefällt offensichtlich nicht allen, zu gross ist die Angst, dass in diesem Zusammenhang Pfründen verloren gehen könnten.»

Ein Rücktritt als Gemeindeammann kommt für Müller im jetzigen Zeitpunkt nicht infrage. «Ich bin als Ammann gewählt und habe gegenüber der Bevölkerung eine grosse Verantwortung.» In ihrem Entscheid bekräftigt sieht sich Monika Müller nicht zuletzt vom Verlauf der Wahlen im Herbst 2017. Obwohl sie im ersten Ammann-Wahlgang nicht kandidierte, habe sie «doch ganz ordeli Stimmen gemacht» (34 Stimmen weniger als Walter Scheurer, der als Gemeindeammann nicht bestätigt wurde). Das Resultat hat Müller ermutigt, im zweiten Wahlgang als offizielle Kandidatin anzutreten. Dort schwang sie mit 184 Simmen gegenüber dem nun zurücktretenden Rudolf Hirt mit 153 Stimmen klar obenauf. Monika Müller sagt: «Ich kämpfe weiter.»