«Im Lenz»: Wie die Transformation des Hero-Areals dem Stadtteil ein neues Gesicht gegeben hat

Den Spatenstich zum Herkulesprojekt hat Huber im September 2013 als Gast erlebt. Ende 2012 ist er als Stadtammann zurückgetreten. Jetzt blättert er in seinen Unterlagen, nimmt Zeitungsberichte hervor und blickt für die Aargauer Zeitung zurück in die Anfänge, die mit jenem historisch bedeutsamen Telefonanruf ihren Lauf nahmen.

In der Zwischenzeit ist hier einiges passiert: Die Totalunternehmerin und Projektentwicklerin Losinger Marazzi AG realisierte das nachhaltige Quartier «Im Lenz» mit Wohnraum für etwa 1000 Bewohner sowie Büro- und Gewerbeflächen mit etwa 800 Arbeitsplätzen.

Die über 60'000 Quadratmeter Boden an optimaler Lage wollte Hero verkaufen. Was tun damit? Hans Huber, mittlerweile 73 Jahre alt, sitzt in der Brasserie «Barracuda», die im Juni 2017 eröffnet wurde. «Schreiben Sie, dass das Lokal hier wichtiger Treffpunkt ist für das Quartier und ganz Lenzburg», sagt er.

Hans Huber, damals Lenzburger Stadtammann, hatte keine Ahnung von den folgenschweren Konsequenzen des Gesprächs, als er an jenem Morgen das Telefon entgegennahm. Freundlich wurde er ins Direktionsbüro der Konservenfabrik Hero bestellt: Im Frühling 2011 verliess die Traditionsfirma ihren Standort hinter dem Bahnhof und zügelte an den heutigen Sitz beim Autobahnzubringer A1.

Keine Einwendung gegen das Bauvorhaben

«Mit der Bekanntmachung der Hero, dass sie in Lenzburg redimensionieren und sich hier auf die Produktion von Swiss-­Prime-Produkten wie Konfitüren konzentrieren wollen, hat sich für Lenzburg eine ganz neue Situation ergeben», sagt Hans Huber. Erstens habe man im zweiten Anlauf das Hornerfeld für den neuen Konzernsitz und die Konfifabrik einzonen können. «Zweitens hat sich uns eine Riesenchance eröffnet. Man hat rasch erkannt, dass dies ein unglaublich guter Standort für einen neuen Stadtteil von Lenzburg ist.» Rasch sei klar geworden, dass hier vieles möglich sei: Gewerbe, Kultur, Wohnen, von exklusiv bis familienfreundlich und auch Alterswohnungen.

Von Anfang an sei für den Stadtrat Lenzburg jedoch ganz klar gewesen: «Der Stadtrat wollte unbedingt verhindern, dass hier in architektonischer Einheitsbrei entsteht. Für jedes Baufeld sollte deshalb ein separater Wettbewerb durchgeführt werden.» Die Spezialisten der Stadt hätten deshalb den Arealentwickler bei seiner Arbeit eng begleitet. Vertreter von Lenzburg seien auch in der Jury vertreten gewesen, welche die Wettbewerbsarbeiten beurteilt habe.

Im November 2010 wurden die Wettbewerbsergebnisse präsentiert. Während der Projektphase war die Lenzburger Bevölkerung zu Infoveranstaltungen eingeladen worden. Der Aufwand hat sich ausbezahlt. Es gab keine einzige Einwendung, erzählt Huber. Das Areal wurde in verschiedene Baufelder aufgeteilt, 2013 fuhren die ersten Bagger auf. Totalunternehmerin Losinger Marazzi AG realisierte in Lenzburg das schweizweit erst dritte 2000-Watt-Areal. Die 2000-Watt-Gesellschaft setzt sich ein für einen effizienten Energieeinsatz. «Dieser Platz ist ein idealer Standort für visionäre Projekte und Wandel ist nichts Neues auf diesem Areal», sagte Hubers Nachfolger und heutige Stadtammann Daniel Mosimann beim Spatenstich zur ersten Etappe im September 2013.

Nicht alle Versprechen eingehalten

Mit der Zeit zeigte sich dann, dass nicht alle Versprechen eingehalten werden konnten: Zuerst erfuhr das Projekt eine Namensänderung. Aus «Gleis Nord – Lenzburg urban wurde «im Lenz». «Der Name ‹Im Lenz› klingt etwas weniger industriell als ‹Gleis Nord›», heisst es bei Losinger Marazzi heute. Es handle sich zudem um ein schönes Wortspiel mit Augenzwinkern. «Im Namen sind sowohl die Stadt Lenzburg als auch Lenz im Sinne von Frühling enthalten.»

Weshalb die ursprünglich nebst dem Gewerbeanteil vorgesehene gemischte Wohnnutzung (Eigentumswohnungen, Genossenschaftswohnungen, Mietwohnungen) zugunsten von Mietwohnungen aufgegeben wurde, führt Losinger Marazzi AG rückblickend zurück auf «das grosse Interesse der Investoren an Mietwohnungen». Hinzu komme, dass die Entwicklung von Stockwerkeigentum in der Regel aufwendiger sei und mehr Zeit in Anspruch nehme. «Das Ziel war es, das Quartier ohne Unterbruch fertigzustellen», sagt Daniela Born, Kommunikationsleiterin des Totalunternehmers.