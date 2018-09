Die Siedlung auf dem ehemaligen Hero-Areal ist flächenmässig grösser als die Lenzburger Altstadt. Die Ziele der Initianten waren ambitioniert. So hiess es im November 2010 in der Medienmitteilung: «Die geplante Stadterweiterung wird einen ähnlich vielfältigen Charakter haben wie die Altstadt und so zu einem wichtigen Begegnungsort in Lenzburg werden.»

Die Überbauung wurde in Rekordzeit realisiert. In wenigen Wochen ziehen die letzten Arbeiter ab. Morgen Samstag findet ein «Tag des offenen Quartiers» statt. Mit hochkarätigen Rednern: Stadtammann Daniel Mosimann und Benoît Demierre, dem stellvertretenden CEO des Baukonzerns Losinger-Marazzi, der das Quartier entwickelt und realisiert hat.

Was das Wohnen anbetrifft, war «Im Lenz» relativ erfolgreich – auch wenn das ursprüngliche Versprechen, einen relativ hohen Anteil an Eigentumswohnungen zu erstellen, nicht eingelöst wurde. Die Wohnungen konnten vor allem anfänglich gut vermietet werden. In der Schlussphase scheint es jetzt aber schwieriger geworden zu sein. Es gibt Leerstände.

Schlechte Perspektiven für Gewerbeflächen

Es hat auch viele freie Geschäfts- und Büroflächen. Hier sind die Perspektiven noch schwieriger. Gar nicht erst realisiert wurde das ursprünglich in Aussicht gestellte Hotel.

Was die Anziehungskraft und die Funktion für das Quartier (Treffpunkt) anbetrifft, bleib das Restaurant Barracuda bisher eher hinter den Erwartungen zurück.

Gut unterwegs ist das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum (13 Pflegezimmer und 43 Seniorenwohnungen).

Und die Platz- und Parkgestaltung? Einige finden den Markus-Roth-Platz gut, viele nicht. Es würde nicht überraschen, wenn es hier zu Anpassungen käme.