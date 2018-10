Es kommt wieder Leben in den Haldenhof: Reto Hunziker (31) und Kurt Brunner (54) haben ihn übernommen. Die ehemaligen ETH-Studenten bringen gemeinsam 30 Jahre Erfahrung als (Meister-)Landwirte mit. Viel Know-how für einen Neuanfang: «Viele sagen, dass sie gerne etwas besser machen würden, wenn sie im Leben noch einmal zurückgehen könnten. Mit 54 Jahren habe ich nun diese Chance», witzelt Kurt Brunner.

Seit drei Jahren arbeitet er mit Hunziker auf dem Hof Looren in Hinwil zusammen. Nachdem die beiden Angestellten erfahren haben, dass sich auf dem Betrieb die Strukturen ändern werden, haben sie sich auf die Suche nach einem eigenen Hof gemacht. Einem, auf dem sie alle Entscheidungen selber treffen können. Mit Reto Hunzikers Vater als Financier im Rücken sind sie schnell auf den Haldenhof gestossen. Denn fremd ist das Seetal den beiden nicht: «Weil ich während des Studiums schon drei Jahre in Hallwil gewohnt habe, kenne ich die Gegend und habe gute Kollegen im Dorf. So hat mich schon bald der Gmüeser auf den Haldenhof aufmerksam gemacht», erzählt Brunner. Und Reto Hunziker ist über seinen Heimatort im Suhrental mit der Region verbunden.