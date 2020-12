«Ich brauchte den Kick, um gehen zu können»: Star-Stylist ist wegen Corona zurück im Aargau

Vom Möriker Coiffeur-Lehrling zum grossen Starfigaro: 23 Jahre lang lebte Felix Fischer in New York, stylte neben zahlreichen Models auch Michelle Obama und Hillary Clinton, war mit Jennifer Lopez drei Wochen auf Südamerika-Tournee. Jetzt hat den ehemaligen Möriker das Heimweh gepackt: Kürzlich ist er in die Schweiz zurückgekehrt – und er will bleiben. Kaum angekommen, ist er schon wieder ein gefragter Mann: In der SRF-Sendung «Persönlich» verriet er am Wochenende, dass er zurzeit im Aargau lebt, erzählte von seiner Kindheit in Möriken und einem Schlüsselmoment in einer Aarauer Disco.

Richtig reingepasst habe er hier früher nicht, sagt der 54-Jährige in der Sendung. «Hätte ich mich damals von aussen gesehen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, der hat ‹chli en Egge ab›», so der Mittlere von drei Brüdern. Sein Vater führte damals ein Baugeschäft. Dass Felix Fischer Coiffeur wird, war ein Wunsch der Mutter, die den Beruf selbst gerne gelernt hätte. «Ich habe schon früh Dinge gemacht, die ein Bub nicht macht», sagt er. In der Badi Möriken-Wildegg sass der junge Felix häufig mit einer «Lismete», sein Traumberuf war Balletttänzer. «Ich habe mir nie überlegt, dass das eine Reaktion auslösen könnte», erzählt er heute.

Negative Reaktionen blieben auch weitgehend aus. «Meine Eltern haben mich immer unterstützt», sagt er. Eine Ausnahme war ein Schulkamerad: «Er hat mich jeden Tag gehänselt, rief immer ‹s Meitli chunnt›.» Das sei «etwas mühsam» gewesen, erinnert sich der Hairstylist.

«De Felix vo Mörike» neben J. Lo auf der Rückbank

Als der Traum von der Tanzkarriere platzt, macht Felix Fischer eine Lehre im Möriker Coiffeur-Geschäft Schmid. Die traditionell ausgerichtete Ausbildung habe ihm später bei den Fotoshootings in den Staaten geholfen. «Ich lernte Toupieren, Hochstecken und wie man Wasserwellen macht», sagt er. Mit 21 Jahren fliegt er zum ersten Mal nach New York. Ein krasser Gegensatz zum heimischen Aargau. «In diese dreckige Stadt ziehe ich sicher nie», habe er sich gedacht. Doch es kommt anders. Während 23 Jahren führt er ein zeitweise surreales Leben in Übersee.