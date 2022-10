Hunzenschwil Weniger Licht und weniger Wärme: So will der Gemeinderat den Energieverbrauch senken Für die gemeindeeigenen Bereiche ordnet der Gemeinderat Hunzenschwil ab sofort Massnahmen zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz an.

Beim Gemeindehaus wird verzichtet auf die Beleuchtung des Schaukastens. zvg

Die Gemeinde Hunzenschwil senkt die Lichtintensität der gesamten Strassenbeleuchtung auf 50 Prozent in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr in der Früh. Gedimmt werden soll, nach Möglichkeit, auch die Beleuchtung der Parkplätze.

In seinen aktuellen Nachrichten weist der Gemeinderat auf die geplanten Massnahmen zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz für die gemeindeeigenen Bereiche – Verwaltung und Schule – hin, die ab sofort angeordnet werden.

Dazu gehört ebenfalls, dass während der Heizperiode die Raumtemperatur um 1 Grad reduziert wird auf 20,5 bis 21 Grad in den Gebäuden mit alternativer Heizanlage, sprich: Pelletheizung. Die Turnhallen sowie das Mehrzweckgebäude werden unabhängig des Heizsystems auf maximal 19 Grad beheizt. Eine Ausnahme bildet die Gemeindeversammlung mit 21 Grad.

Die Heizungen in den Asylunterkünften Gärtliackerweg 5 und Rain 8 sowie in der Liegenschaft Frohsinn werden – analog Schule und Gemeindehaus – ebenfalls auf maximal 20,5 bis 21 Grad programmiert. «Elektrogeräte zum ‹Nachheizen› von Räumen sind in allen Gebäuden der Gemeinde verboten», hält der Gemeinderat fest.

Verzichtet wird weiter auf alle nicht sicherheitsrelevanten Aussen- und Gebäudebeleuchtungen. Als Beispiel genannt wird der Schaukasten beim Gemeindehaus. Auch die Weihnachtsbeleuchtung soll reduziert werden. In welcher Art und Weise, so der Gemeinderat, werde zuerst technisch durch die Energie Hunzenschwil AG abgeklärt. Weitere Anregungen würden gerne entgegengenommen.