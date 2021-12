Hunzenschwil «Sushi e piú» zügelt Mitte 2022 an einen neuen Standort Da das Cateringlager in Suhr einer Coop-Tankstelle weichen muss, verlegt die Catering Group GmbH den beliebten Kurier und Take-away «Sushi e piú»innerhalb von Hunzenschwil.

Das «Sushi e piú» in Hunzenschwil muss bald umziehen. Bild: zvg

Es dürfte der beliebteste Sushi-Lieferant und Take-away der Region sein: das «Sushi e piú» bei der Autobahnzufahrt in Hunzenschwil. Die Firma dahinter, die Catering Group GmbH, betreibt auch die Trattoria «Manofattura del Gusto» in Suhr. Wie der Firmensitz befindet sich da auch das Cateringlager beider Standorte. Doch damit ist bald Schluss: Der Vertrag wurde gekündigt, da das Gebäude bald für eine neue Coop-Tankstelle abgerissen wird.

Für das Cateringlager ist am aktuellen Standort in Hunzenschwil aber kein Platz. Die Catering Group verlegt es deshalb zusammen mit dem «Sushi e piú» rund 500 Meter Luftlinie weit weg in eine grosse Gewerbehalle im Hunzenschwiler Westring, wie Geschäftsführerin Sandra Rey auf Anfrage sagt. «Der Vorteil daran ist, dass wir dann alles an einem Ort zusammen haben», so Rey. Dadurch ergäben sich Synergien.

Für das aktuelle Lokal an der Gewerbestrasse 3 sowie die beiden Büroräume im Obergeschoss sucht sie deshalb ab Mitte 2022 einen Untermieter, der das gesamte Küchen- und Restaurantinventar übernehmen kann. Für die Kundschaft ändere sich ausser dem Standort nichts: «Das Angebot bleibt wie momentan bestehen», so Rey.